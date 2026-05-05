Pedro Cardoso retorna como Agostinho Carrara em nova campanha e critica Globo

O ator Pedro Cardoso volta a interpretar Agostinho Carrara em uma publicidade e faz críticas à TV Globo, além de comentar sobre polêmicas recentes envolvendo Leo Lins e 'Três Graças'.

Pedro Cardoso , conhecido por seu papel icônico como Agostinho Carrara na série ' Cidades ', voltou a aparecer em um trabalho da emissora nesta terça-feira, 5. O ator retomou o personagem em uma publicidade que divulga um serviço de inteligência artificial de uma plataforma de design.

Nessa campanha, Agostinho aparece como taxista, mas também revela que abriu uma loja de roupas inspiradas no seu estilo pessoal. A volta do personagem foi celebrada com a frase: 'E o Brasil parado esses anos todos se perguntando: cadê Agostinho Carrara? Sumiu. Que sumi nada, rapaz', dita pelo próprio Pedro Cardoso no início do vídeo.

Após o encerramento de 'Cidades', o ator não retornou à emissora, nem mesmo para o especial de 60 anos do canal, que incluiu menções à série que ele estrelou por mais de uma década. Em entrevistas, Pedro Cardoso expressou sua mágoa em relação à forma como deixou a Globo.

'A minha mágoa é contra o poder. A TV Globo não tem abertura para o projeto de um ator', declarou ao canal de YouTube do Brasil de Fato. Em outra ocasião, o artista criticou a situação da emissora, afirmando que 'A Rede Globo está acabando, infelizmente, apesar de todos os problemas que a Rede Globo tem.

Eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Rede Globo e comece a viver debaixo de empresas estadunidenses como Netflix e Fox, porque a Rede Globo tinha um vínculo com o Brasil. É uma empresa brasileira, os donos da Rede Globo vivem no Brasil, querem ganhar dinheiro aqui, é importante para eles o Brasil', destacou durante o programa Sem Censura.

Além das críticas, Pedro Cardoso também comentou sobre a polêmica envolvendo Leo Lins, dizendo que 'o humor virou disfarce para ser fascista'. Em outros destaques, Boninho recebeu uma 'bronca' de um ex-BBB que pediu a expulsão de Ana Paula Renault após chamá-lo de 'pentelho'.

Enquanto isso, em 'Três Graças', os espectadores podem esperar por três grandes revelações na penúltima semana da novela: um tapa em Arminda, o casamento arruinado de 'Loquinha' e uma promessa cruel feita por Bagdá ao pastor Albérico, que o deixa em desespero





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pedro Cardoso Agostinho Carrara TV Globo Cidades Três Graças

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rafael Cardoso em Novo Filme Inspirador e Outras Notícias do DiaO ator Rafael Cardoso se dedica a um novo projeto cinematográfico baseado em fatos reais, enquanto outras notícias destacam segurança pública, cultura e eventos recentes no Brasil.

Read more »

Pintura de João Pedro repercute entre torcedores: 'Gol da temporada'Mesmo com derrota para Nottingham Forest, João Pedro anota golaço, causando grande repercussão entre torcedores e internautas

Read more »

Terras raras: posição do Brasil é ‘frágil’, diz Pedro CelestinoEx-presidente do Clube de Engenharia afirma que a questão das terras raras pode se beneficiar de uma mobilização de massa ao redor do tema da soberania

Read more »

Próximo de melhor versão, Pedro já supera número de gols marcados em 2025 pelo FlamengoCentroavante se tornou artilheiro do Brasileirão sob os olhares de Ancelotti e segue corrida contra o tempo para estar na Copa do Mundo

Read more »

Pedro Cardoso reaparece em campanha como Agostinho Carrara; veja por onde anda o atorAtor de 'A Grande Família' é casado com a atriz Graziella Moretto

Read more »

Pedro Cardoso reaparece na Globo em comercial após afastamento por falas polêmicasO ator voltou a interpretar o personagem Agostinho Carrara, de A Gande Família

Read more »