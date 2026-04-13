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Pedro Brilha no Fla-Flu: Dois Gols e Flamengo Vence o Fluminense no Maracanã

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Pedro Brilha no Fla-Flu: Dois Gols e Flamengo Vence o Fluminense no Maracanã
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📆4/13/2026 5:28 AM
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Em um clássico eletrizante no Maracanã, Pedro foi o destaque da partida, marcando dois gols e garantindo a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1. A atuação do centroavante impulsionou o Flamengo à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense reagiu no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Pedro brilhou intensamente no clássico Fla-Flu deste domingo, no Maracanã, comandando a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense . O centroavante, com dois gols espetaculares, mostrou sua força e oportunismo, garantindo os três pontos cruciais que impulsionaram o Flamengo à vice-liderança do Campeonato Brasileiro , ultrapassando o rival na tabela.

A partida foi marcada por um ritmo forte e ofensivo do Flamengo desde os primeiros minutos, pressionando a saída de bola do Fluminense e criando oportunidades de gol. O Fluminense, por sua vez, demonstrou dificuldades em se impor no campo de ataque, acumulando erros na posse de bola e sofrendo com a marcação do adversário. A substituição de Lucho Acosta por Ganso não surtiu o efeito desejado, e as falhas defensivas foram cruciais para o desenrolar da partida.

A torcida tricolor, insatisfeita com o desempenho da equipe, expressou sua frustração com xingamentos direcionados ao presidente Mattheus Montenegro, criticando a aceitação do pedido do Flamengo pela mudança na data do clássico. Apesar da pressão, o Flamengo manteve o foco e, com a atuação inspirada de Pedro, construiu uma vantagem significativa no placar. A superioridade rubro-negra se consolidou no primeiro tempo, com Pedro demonstrando sua capacidade de finalização e oportunismo.

O primeiro gol, um golaço de longe da área, surpreendeu a defesa tricolor. O segundo gol, também de Pedro, veio após um cruzamento preciso e aproveitou falhas da defesa do Fluminense. O camisa 9 ainda teve um gol anulado e uma bola na trave, mostrando que estava em sua melhor atuação da temporada.

A entrada de Savarino e Castillo no segundo tempo, promovidas pelo técnico Luis Zubeldía, trouxeram uma reação do Fluminense, que conseguiu diminuir o placar com um gol de Savarino. O Fluminense até chegou a criar chances de empatar, mas a defesa do Flamengo, liderada por Rossi, conseguiu segurar o resultado. Apesar da reação, o Flamengo soube administrar a vantagem e garantiu a vitória, mostrando maturidade e determinação em campo.

O jogo foi intenso, com momentos de grande emoção e reviravoltas, mas a estrela de Pedro brilhou mais forte, garantindo a vitória para o Flamengo. O técnico Luis Zubeldía, após o jogo, assumiu a responsabilidade pela má atuação da equipe no primeiro tempo, mas destacou as chances criadas no segundo tempo para empatar.

Ele minimizou a influência da mudança de data do clássico na derrota, focando nos erros cometidos e na reação da equipe após o intervalo. O Flamengo, por sua vez, celebrou a vitória e a retomada do protagonismo no cenário nacional, reacendendo a rivalidade com o Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

A atuação de Pedro foi fundamental para a conquista dos três pontos, demonstrando a importância do centroavante para o esquema tático da equipe. A vitória no Fla-Flu, além de garantir a vice-liderança, representou um impulso na confiança do time e na motivação da torcida, que compareceu em peso ao Maracanã para apoiar o Flamengo.

A partida, que foi acompanhada por milhares de torcedores, proporcionou um espetáculo de futebol, com lances de alta qualidade e emoção do início ao fim. A rivalidade entre os clubes, a tradição do clássico e a atuação decisiva de Pedro foram os ingredientes principais para tornar o Fla-Flu um dos momentos mais marcantes da temporada.

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