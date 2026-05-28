Pedreiro morto pela PM é velado em São Gonçalo: filho de 8 anos diz que pai carregava 'ferramenta e prego'

O pedreiro Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, foi morto pela Polícia Militar em São Gonçalo. Segundo testemunhas, os agentes confundiram as ferramentas que ele carregava com armas.

O pedreiro Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, foi velado em São Gonçalo após ser morto pela Polícia Militar . Segundo testemunhas, os agentes confundiram as ferramentas que ele carregava com armas.

O corpo do pedreiro foi levado para o Cemitério São Miguel, onde mais de 50 pessoas se despediram dele. Seu irmão Inaldo se indignou e se emocionou, ressaltando que Marcelo estava indo para uma obra em Icaraí com amigos quando foi executado pelos policiais. Inaldo trabalha como eletricista e relatou que os moradores do Ipuca, no Jardim Catarina, impediram que a cena onde os pedreiros foram mortos fosse completamente modificada pelos policiais responsáveis pelas mortes.

A polícia analisa as imagens das câmeras corporais dos policiais para investigar informações de testemunhas, que relatam que não houve abordagem nem havia operação na comunidade. A Polícia Militar diz que afastou os policiais do 7º BPM e que as imagens das câmeras dos uniformes dos agentes foram entregues para a Polícia Civil, assim como estão sob análise da corregedoria interna. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

A esposa de Marcelo, Carol, precisou ser consolada por amigos presentes e se manteve ao lado do caixão a todo tempo. O pedreiro deixa um filho, Victor Almeida, do primeiro casamento. A mãe do menino de 8 anos, Lúcia da Silva Almeida, relatou o sofrimento do filho e disse que ele diz que quer ser trabalhador, mas não quer trabalhar muito para não precisar sair tanto para a rua e isso não acontecer.

A polícia recolheu o tripé e a régua de obra que estavam com os pedreiros e que teriam sido confundidas com armas quando foram alvejados. Outras testemunhas também foram ouvidas, e diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos





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