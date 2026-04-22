Pedagoga brasileira denuncia xenofobia e abuso de poder após demissão em Portugal

Priscila Brandão acionou o Ministério Público português alegando ter sido demitida de um instituto público por usar o português do Brasil. O caso envolve acusações de assédio e ameaças à permanência de sua família no país.

A pedagoga paraense Priscila Brandão, de 42 anos, tomou uma medida drástica após enfrentar uma sequência de episódios que ela classifica como perseguição e xenofobia no ambiente de trabalho. Servidora pública concursada do Instituto Politécnico de Lisboa, Priscila apresentou uma queixa formal ao Ministério Público de Portugal , anexando ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) provas documentais que sustentam suas alegações de discriminação .

O cerne do conflito reside na avaliação de seu período experimental, durante o qual a brasileira obteve uma classificação negativa. Segundo a pedagoga, a nota insuficiente foi justificada pela instituição sob o pretexto de deficiências na redação, atribuídas exclusivamente ao uso de variantes do português do Brasil em relatórios internos, como os termos planilha e repassar. Para a brasileira, o uso dessas expressões é perfeitamente compreensível e legítimo, estando amparado pelo Acordo Ortográfico vigente entre os países lusófonos, o que torna a penalização profissional um ato de evidente discriminação baseada em nacionalidade.

Além da denúncia de xenofobia, o processo movido por Priscila é extensivo e engloba acusações graves, como coação, falsificação de documentos, abuso de poder e assédio moral. A pedagoga relata que, antes da rescisão definitiva do seu contrato, foi alvo de pressão psicológica intensa. Ela afirma que sua superior hierárquica tentou forçá-la a redigir um pedido de demissão voluntária, sob a ameaça implícita de que, caso não o fizesse, sofreria retaliações. Ao se recusar a abandonar o cargo que conquistou via concurso público, Priscila alega ter sido submetida a um ambiente de vigilância constante e desrespeito, onde sua identidade cultural e a forma como se comunica foram utilizadas como instrumentos de humilhação. A brasileira sustenta que a avaliação de seu desempenho foi forjada e que as correções impostas pela chefia eram carregadas de preconceito, visando inviabilizar sua permanência na instituição estatal por motivos estritamente discriminatórios.

A situação ganhou contornos ainda mais dramáticos devido ao impacto na estrutura familiar da pedagoga, que vive em Portugal há três anos. A perda abrupta do emprego no setor público ameaça diretamente o sustento de sua família e o status de residência de seu filho no país europeu. Priscila expressa um desespero profundo, visto que possui uma entrevista agendada para o dia 27 de maio, focada no processo de reagrupamento familiar do filho. A interrupção do contrato de trabalho, segundo ela, cria um precedente perigoso que pode colocar em xeque a legalidade da permanência do menor em solo português, visto que o jovem não visita seus avós no Brasil há anos e depende da estabilidade financeira da mãe para manter seu vínculo com o Estado português.

A denúncia busca, portanto, não apenas reparação pelas injustiças laborais sofridas, mas também a proteção de direitos fundamentais que estão sendo colocados em risco por uma administração que a brasileira descreve como negligente e parcial.





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