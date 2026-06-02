PEC que altera escala de trabalho no Brasil está em tramitação no Congresso Nacional

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera a escala de trabalho no Brasil está em tramitação no Congresso Nacional. Se aprovada, a PEC prevê uma transição de 14 meses, com redução de duas horas de jornada semanal 60 dias após a promulgação e outras duas horas 12 meses depois.

A proposta de emenda à Constituição ( PEC ) que altera a escala de trabalho no Brasil está em tramitação no Congresso Nacional . Se aprovada, a PEC prevê uma transição de 14 meses, com redução de duas horas de jornada semanal 60 dias após a promulgação e outras duas horas 12 meses depois.

A escala 5x2, que prevê cinco dias de trabalho e dois de folga, entrará em vigor 60 dias após a promulgação da PEC, juntamente com a redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 42 horas. A jornada de trabalho será reduzida de 42 para 40 horas semanais 12 meses depois. A PEC também permite que a lei trate de regimes diferenciados de duração do trabalho e dias de repouso semanal remunerado, respeitado o limite de jornada estabelecido.

A proposta ainda precisa ser aprovada no Senado e, se aprovada, entrará em vigor 60 dias depois





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