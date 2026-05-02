PEC do Fim da Escala 6x1: Reunião Decisiva e Aceleração na Câmara

Comissão especial se reúne para discutir propostas que extinguem a escala 6x1, com votação de audiências públicas e seminários. Presidente da Câmara convoca sessões extras para agilizar análise de emendas.

A discussão sobre o futuro da escala de trabalho 6x1 no Brasil ganha ritmo com a reunião agendada para a próxima terça-feira (5) na comissão especial responsável por analisar as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que visam extinguir essa modalidade.

A pauta da reunião é extensa e inclui a votação de pedidos de audiências públicas, que permitirão a participação ativa de sindicatos e institutos de pesquisa na discussão. A intenção é colher diferentes perspectivas e aprofundar o debate sobre os impactos da mudança na rotina dos trabalhadores e na economia do país.

Além disso, estão previstos seminários educativos sobre o tema, a serem realizados nas capitais de São Paulo e Minas Gerais, buscando informar e engajar a população na discussão. Um convite formal também será estendido ao ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, para que possa apresentar a visão do governo e contribuir com a análise da matéria.

O presidente da comissão especial, deputado Alencar Santana (PT-SP), demonstrou confiança na aprovação da PEC, minimizando o impacto das recentes derrotas do governo em outras votações no Congresso Nacional. Em declaração ao SBT News, Santana enfatizou a força política do governo Lula e sua determinação em aprovar o fim da jornada 6x1 ainda neste mês.

Segundo o parlamentar, a proposta prevê a redução da jornada de trabalho, garantindo dois dias consecutivos de descanso semanal remunerado, sem qualquer redução salarial para os trabalhadores. Essa garantia é crucial para assegurar que a mudança na escala de trabalho não prejudique o poder de compra dos trabalhadores, mas sim melhore sua qualidade de vida.

A aprovação da PEC é vista como uma prioridade para o Palácio do Planalto, que busca responder às demandas dos trabalhadores e modernizar a legislação trabalhista. A expectativa é que a medida impulsione a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores, além de fortalecer a economia do país. Paralelamente, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem adotado medidas para acelerar o processo de análise da PEC.

Motta convocou sessões deliberativas extras no plenário da Câmara, visando agilizar a contagem do prazo para apresentação de emendas à proposta. De acordo com o regimento interno da Casa, os deputados dispõem de um período de 10 sessões plenárias para apresentar suas sugestões e modificações ao texto da PEC. A partir da 11ª sessão, o relator da matéria, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), estará apto a apresentar o relatório final, que será a base para a votação da proposta.

As sessões convocadas por Motta ocorrerão de segunda-feira (4) a sexta-feira (8) da próxima semana, demonstrando o compromisso da Câmara em dar celeridade à discussão. Em suas redes sociais, Motta aproveitou o Dia do Trabalhador para reafirmar o compromisso da Câmara com os direitos dos trabalhadores, destacando a importância da PEC da escala 6x1 e garantindo que a Casa não se limitará a discursos, mas sim atuará para entregar a aprovação do texto ainda em maio, buscando sempre o equilíbrio necessário para o Brasil.

A aprovação da PEC representa um marco na legislação trabalhista brasileira, buscando conciliar as necessidades dos trabalhadores com as demandas do mercado de trabalho





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