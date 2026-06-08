PEC da Liberdade ou Escravidão? Entenda a proposta de Flávio Bolsonaro para jornada flexível e os debates no Senado

Senadores de oposição propõem PEC que cria regime de trabalho por hora, permitindo escolha individual da jornada, enquanto críticos alertam para risco de precarização. Entenda os argumentos a favor e contra.

Uma proposta de emenda à Constituição (PEC) apresentada por senadores de oposição, liderados por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reacendeu o debate sobre a flexibilização das leis trabalhistas no Brasil.

A chamada "PEC da Liberdade" propõe a criação de um regime de trabalho por hora, no qual o empregado seria remunerado exclusivamente pelo tempo efetivamente trabalhado, em vez de cumprir uma jornada fixa semanal. Esse novo modelo funcionaria em paralelo ao regime tradicional da CLT, permitindo que empresas e trabalhadores optassem entre os dois sistemas.

A justificativa dos autores é aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho, dando aos trabalhadores a liberdade de escolher quantas horas desejam trabalhar de acordo com suas necessidades pessoais, sem perder direitos trabalhistas como 13º salário, férias e licença-maternidade, que seriam calculados proporcionalmente. A proposta, no entanto, gerou forte reação de críticos, que a batizaram de "PEC da Escravidão".

O principal temor é que a flexibilização permita a chamada escala 7x0, ou seja, trabalho sem folga semanal, e que acordos individuais entre patrão e empregado prevaleçam sobre acordos coletivos, fragilizando os sindicatos. O advogado Antonio Megale, do escritório LBS, que assessora a Central Única dos Trabalhadores (CUT), alerta que a empresa teria incentivo para negociar individualmente condições menos protetivas, fragmentando a categoria e rebaixando o patamar de direitos.

"A crítica não é à vontade individual do trabalhador, mas à ficção de que essa vontade é livre quando exercida sob dependência econômica, subordinação jurídica e risco de desemprego", afirma. O senador Flávio Bolsonaro, porém, nega que a proposta permita jornada 7x0 e sustenta que o limite de 44 horas semanais será mantido como teto, podendo o trabalhador optar por jornadas menores.

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil divergem sobre os impactos das duas propostas em tramitação no Congresso: a PEC da Liberdade e a PEC que prevê o fim da escala 6x1 com redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução salarial. O economista-chefe da Genial Investimentos, José Marcio Camargo, defende que o fim da escala 6x1 elevaria custos das empresas, gerando inflação e informalidade, enquanto a jornada flexível atenderia trabalhadores que não desejam carga integral, como mulheres com filhos ou idosos.

Já o sociólogo Zhuofei Lu, pesquisador da Universidade de Oxford, ressalta que a flexibilidade por si só não garante bem-estar: o fator decisivo é quem a controla. Se o empregador define os horários, pode aumentar a imprevisibilidade e a insegurança. Estudos sobre regimes de trabalho flexível mostram que frequentemente geram autoexploração em vez de alívio, alerta Lu.

O debate no Senado promete ser acirrado, com a oposição defendendo a liberdade de escolha e a base governista e movimentos sociais alertando para os riscos de precarização





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