PEC da Jornada de Trabalho 6x1 Enfrenta Impasse no Senado

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que altera a escala de trabalho 6x1 enfrenta impasse no Senado.

A Proposta de Emenda Constitucional ( PEC ) que altera a escala de trabalho 6x1 enfrenta impasse no Senado . O presidente da Câmara, Hugo Motta , lidera as negociações, enquanto o presidente do Senado , Davi Alcolumbre , promete um rito normal de tramitação.

A PEC reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, com implementação gradual. A articulação da PEC já começou no Senado, mas o rito de tramitação da proposta ainda está indefinido. O presidente da Câmara conversou com Alcolumbre após reunião do presidente do Senado com empresários, preocupados com os impactos na mudança na economia. Alcolumbre teria dito a Motta que não assumiu compromisso com os representantes do setor produtivo e daria um rito normal à tramitação da proposta.

O presidente da República também conversou com Motta para discutir os termos do texto. A interpretação de pessoas que acompanham as negociações é que Alcolumbre não vai atuar para atrapalhar a tramitação da matéria, tampouco irá acelerar o processo. Há boa vontade para votar o tema ainda neste semestre, dizem aliados do senador. Lideranças ouvidas sob reserva dizem que o placar expressivo da votação na Câmara pressiona também Alcolumbre a não segurar a tramitação da proposta na Casa.

A PEC prevê a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais em um período de um ano, além da garantia de dois dias de folga por semana sem redução salarial. A transição começaria 60 dias após a promulgação da PEC, com redução imediata de duas horas na jornada semanal. As outras duas horas seriam reduzidas ao longo dos 12 meses seguintes





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Hugo Motta busca aprovação rápida da PEC da jornada 6x1 no SenadoHugo Motta afirmou que a Câmara dos Deputados deve concluir a votaçãoda proposta de emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 para 42 horas após 60 dias e prevê nova redução para 40 horas ao longo de um ano. Apesar de críticas da oposição e do setor produtivo, a medida tem apoio na Câmara, mas há cautela quanto ao trâmite no Senado. O governo pressiona por votação célere, enquanto o senador Alcolumbre garante boa relação, sem acordos de calendário preestabelecido.

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