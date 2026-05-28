Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, acredita que a proposta de fim da escala 6x1 pode ser aprovada em 30 dias pelo Senado, com efeitos positivos no consumo e na criação de empregos, enquanto governo descarta compensações a setores afetados.

O debate sobre a jornada de trabalho no Brasil ganha novos contornos com a Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que busca extinguir a escala 6x1, permitindo que os trabalhadores tenham mais dias de descanso.

A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, agora aguarda análise do Senado Federal. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, expressou otimismo com a tramitação, sugerindo que 30 dias podem ser suficientes para a apreciação da matéria, desde que o Senado lhe conceda prioridade. Ele evitou pressionar o parlamento, mas destacou a sensibilidade dos senadores à demanda social, o que lhe dá esperança de que a aprovação ocorra ainda no primeiro semestre deste ano.

A mudança não apenas visa melhorar as condições de trabalho, mas também pode gerar efeitos positivos na economia, como o aumento do consumo decorrente do maior tempo livre dos trabalhadores. No entanto, o governo descarta qualquer tipo de compensação financeira aos setores que possam sentir impacto, embora esteja aberto a ajustes pontuais, como a possibilidade de o Microempreendedor Individual (MEI) contratar mais de um funcionário.

Outro ponto polêmico da negociação foi a exclusão do controle de jornada para quem recebe acima de 2,5 vezes o teto da Previdência Social, uma inclusão feita pelo Congresso contra a preferência do Ministério do Trabalho. Para o ministro, essa alteração representa uma mudança de paradigma no mercado de trabalho, cuja decisão final compete ao Legislativo. A economia brasileira, por sua vez, apresenta sinais de desaceleração na geração de empregos.

Em abril, a Creation de vagas ficou em quase 86 mil, o menor número para o mês desde 2017, o que preocupa economistas e sinaliza um possível início de desaquecimento no mercado de trabalho. Esse dado contrasta com a expectativa do mercado e ocorre no mesmo dia em que foram divulgados números de inflação nos Estados Unidos, que também influenciaram o cenário internacional.

No mercado petrolífero, os contratos fecharam em direções opostas: o Brent (referência mundial) recuou 0,61%, enquanto o WTI (americano) subiu 0,25%. A volatilidade reflete as negociações entre EUA e Irã, que têm impacto sobre a oferta global de petróleo. Paralelamente, a segurança digital se torna uma preocupação crescente, com o Pentágono alertando que militares americanos podem estar sendo rastreados indevidamente por meio de dados de localização.

No setor empresarial, a plataforma liderada por André Rabello no Brasil busca expandir seu foco além do transporte, avaliando projetos que possam escalar suas operações e diversificar serviços. Essa série de notícias ilustra um momento de transição e incerteza, tanto no âmbito trabalhista quanto no econômico e geopolítico. A PEC da jornada de trabalho, ao modificar o regime 6x1, busca adaptar a legislação às novas realidades sociais e produtivas.

A proposta também prevê a redução progressiva da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, em duas etapas. Essa mudança estrutural tem o potencial de redistribuir o tempo de trabalho e impactar a produtividade, o consumo e a qualidade de vida. Enquanto o governo apoia a iniciativa, setores produtivos expressam preocupação com possíveis aumentos de custos. O Congresso, no entanto, tem se mostrado receptivo às demandas por mais tempo livre, embora equilibrar interesses seja um desafio.

A exclusão dos altos salários do controle de jornada, por exemplo, atende a demandas de categorias como profissionais de tecnologia e gestores, que argumentam pela flexibilização. O ministro Marinho deixou claro que a decisão final é parlamentar, mas que o Executivo continuará a defender uma visão mais protetiva dos trabalhadores. No plano internacional, as negociações EUA-Irã sobre o acordo nuclear podem aliviar sanções e aumentar a oferta de petróleo, pressionando os preços para baixo.

Já no Brasil, a criação de empregos abaixo do esperado serve como alerta para a necessidade de políticas que estimulem a atividade econômica sem perder de vista os direitos trabalhistas. A confluência desses temas evidencia que o futuro do trabalho e da economia está em constante negociação, exigindo diálogo entre governo, setor privado e sociedade. PEC que acaba com a jornada 6x1 avança no Congresso e busca aprovação rápida no Senado.

Economia brasileira mostra primeiros sinais de desaceleração na geração de empregos em abril. Mercado petrolífero volátil com negociações EUA-Irã e preços oscilando. Preocupações com segurança digital de militares dos EUA. Empresas de transporte avaliam diversificação de negócios no Brasil.

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