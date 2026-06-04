PEC da escala 6×1 e projeto de Marinho: Senado tenta conciliar propostas antes do recesso

Davi Alcolumbre sinaliza envio da PEC à CCJ e deixa projeto de Marinho na comissão; expectativa é de aprovação fatiada antes do recesso.

O cenário político brasileiro viveu uma semana de intensas articulações no Senado Federal, envolvendo a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que visa acabar com a escala de trabalho 6×1, e um projeto de lei do senador Rogério Marinho (PL-RN) que propõe contratos individuais de trabalho com direitos proporcionais às horas trabalhadas.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou a governistas que pretende encaminhar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nos próximos dias, indicando que deseja aprovar a medida antes do recesso parlamentar de julho. Essa movimentação ocorre em meio a um embate entre o governo federal, que apoia a PEC como uma forma de modernizar as relações trabalhistas, e setores da oposição e do empresariado, que defendem a proposta de Marinho como mais flexível e adequada à realidade do mercado de trabalho.

Na semana passada, Alcolumbre optou por enviar para a CCJ, comandada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), a proposta de Marinho, que permite a contratação por hora e torna os direitos trabalhistas proporcionais ao tempo de serviço. Essa iniciativa desagrada o Palácio do Planalto, que vê na PEC da escala 6×1 uma forma de garantir jornadas mais estáveis e direitos consolidados.

Por outro lado, o presidente do Senado decidiu deixar a PEC aprovada pelos deputados temporariamente em sua gaveta, aguardando o momento político adequado para avançar. A expectativa é que, na próxima semana, Alcolumbre reúna líderes partidários para discutir os próximos passos da PEC, avaliando possíveis ajustes e desenhando um cronograma de tramitação. Caso a PEC seja aprovada no Senado, ela seguirá para promulgação conjunta com o projeto de Marinho, caso este também obtenha aval dos senadores.

A tendência, segundo fontes ouvidas pela reportagem, é de que haja um fatiamento da proposta após a análise da PEC pelos senadores. Os pontos aprovados na Câmara que receberem o aval do Senado irão diretamente para promulgação. Já os pontos de divergência, como a possibilidade de contratos individuais e a proporcionalidade de direitos, deverão retornar para uma nova apreciação dos deputados.

Esse movimento é visto como uma estratégia para evitar um impasse e garantir que ao menos parte das mudanças trabalhistas seja implementada ainda neste ano. A oposição, no entanto, critica a manobra, argumentando que pode fragmentar a proposta original e beneficiar interesses específicos. O debate reflete a complexidade das reformas trabalhistas no Brasil, onde diferentes setores buscam equilibrar a proteção dos trabalhadores com a necessidade de gerar empregos e fomentar a economia.

Enquanto isso, a sociedade civil e as centrais sindicais acompanham atentamente as discussões. Para o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a PEC da escala 6×1 é essencial para garantir jornadas mais humanas e evitar a precarização dos direitos. Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende a proposta de Marinho, argumentando que a flexibilização é necessária para aumentar a competitividade das empresas.

O impasse deve se arrastar por mais algumas semanas, com Alcolumbre tentando costurar um acordo que viabilize a aprovação de ambas as matérias. O relator da PEC na CCJ, senador Otto Alencar, já adiantou que pretende realizar audiências públicas para ouvir especialistas e representantes da sociedade antes de emitir seu parecer. A expectativa é que o relatório seja apresentado até o final de junho, abrindo caminho para a votação no plenário em julho. No meio político, as negociações são intensas.

O governo federal, por meio do ministro da Casa Civil, tem conversado com líderes partidários para garantir que a PEC seja aprovada sem grandes mudanças. Em contrapartida, a oposição busca fortalecer a proposta de Marinho, que conta com o apoio de setores do centrão. O presidente do Senado, por sua vez, tenta equilibrar os interesses, evitando desgastes com o Planalto e mantendo a governabilidade.

A decisão de Alcolumbre de deixar a PEC da Câmara na gaveta foi interpretada como um sinal de que ele não pretende atropelar o debate, mas sim buscar um consenso que evite uma crise institucional. O futuro da reforma trabalhista no Brasil, portanto, dependerá da capacidade de diálogo entre os Poderes e da pressão dos diferentes grupos de interesse





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