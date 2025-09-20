PEC da Blindagem: Senado Avalia Proposta que Amplia Prerrogativas de Parlamentares

A PEC da Blindagem, aprovada na Câmara, agora sob análise no Senado, visa ampliar as prerrogativas dos parlamentares. A proposta gera controvérsias, com defensores argumentando proteção aos congressistas e críticos acusando aumento da impunidade.

A Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) da Blindagem , recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, encontra-se agora em fase de análise no Senado Federal. Esta PEC , que visa modificar as prerrogativas dos parlamentares, tem gerado intensos debates e divergências entre defensores e críticos. Seus proponentes argumentam que a medida é crucial para proteger os deputados e senadores de perseguições e abusos, garantindo a eles as condições ideais para o exercício de seus mandatos.

Por outro lado, seus opositores a enxergam como uma manobra para blindar os congressistas, ampliando a impunidade e ferindo o princípio da igualdade perante a lei. A aprovação da PEC na Câmara, que contou com o apoio de diversas siglas políticas, incluindo partidos de centro e da oposição, demonstra a complexidade e a polarização em torno da questão





