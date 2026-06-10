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PEC da Aposentadoria Especial para Agentes de Saúde é Aprovada em Comissão no Senado com Impacto de R$ 30 Bilhões

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PEC da Aposentadoria Especial para Agentes de Saúde é Aprovada em Comissão no Senado com Impacto de R$ 30 Bilhões
Aposentadoria EspecialAgentes De SaúdePEC
📆6/10/2026 3:59 PM
📰JornalOGlobo
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Proposta que cria regime previdenciário especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias é aprovada na CCJ do Senado, mas enfrenta resistência do governo devido ao custo estimado de R$ 29,31 bilhões em dez anos. Texto segue para plenário e pode abrir precedente para outras categorias.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

A proposta, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue agora para votação no plenário do Senado, onde precisará de 49 votos favoráveis em dois turnos. O governo federal, especialmente a área econômica, se opõe à medida devido ao seu impacto fiscal significativo, mas senadores da base governista não barraram a aprovação na comissão.

A estimativa do Ministério da Previdência aponta para gastos adicionais de quase R$ 30 bilhões em dez anos, sendo R$ 18,4 bilhões para os municípios e R$ 10,8 bilhões para a União. A proposta permite a aposentadoria aos 50 anos para mulheres e 52 anos para homens, com direito à paridade, integralidade e mesmos reajustes dos servidores ativos, benefícios que não existem no regime geral do INSS e foram extintos no serviço público há 23 anos.

A aprovação pode abrir precedente para demandas de outras categorias por regras especiais, como alertado por senadores da oposição. O impacto financeiro de longo prazo é still mais expressivo, chegando a R$ 54 bilhões em valor presente nas próximas décadas. A situação financeira dos regimes próprios de previdência dos municípios já é preocupante, com apenas 20 dos 2.132 regimes sem déficit atuarial.

A PEC também prevê a revisão das aposentadorias já concedidas aos agentes de saúde, o que não foi considerado nos cálculos oficiais, podendo aumentar ainda mais o custo. Apesar da reforma da Previdência de 2019, que estabeleceu idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, o sistema previdenciário continua deficitário, com previsão de rombo de R$ 339 bilhões neste ano.

O texto enfrenta resistência da equipe econômica, que teme pelo equilíbrio fiscal, mas avançou na CCJ após pedidos de vista serem retirados. A aprovação final dependerá do plenário e da articulação política, num contexto de pressão de categorias e de um orçamento público já apertado

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