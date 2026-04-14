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PEC 6x1: Relator apresenta parecer favorável na CCJ e votação é incerta

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PEC 6x1: Relator apresenta parecer favorável na CCJ e votação é incerta
PEC 6X1CCJJornada De Trabalho
📆4/14/2026 2:51 PM
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O relator da PEC 6x1, que visa acabar com a escala de trabalho, apresentará parecer favorável na CCJ. A votação na comissão é incerta, com possibilidade de pedidos de vista. Duas PECs foram apensadas e ajustes serão feitos em comissão especial. Governo e deputados debatem o tema.

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir a escala 6x1, Paulo Azi (União-BA), apresentará um parecer favorável à matéria na Comissão de Constituição e Justiça ( CCJ ) da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 15. A decisão de Azi representa um passo importante no processo legislativo, indicando que a proposta é constitucionalmente admissível, sem modificações substanciais no texto original.

A apresentação do parecer positivo na CCJ é vista como um marco crucial, mas a aprovação final na comissão ainda é incerta, dependendo do andamento das discussões e possíveis pedidos de vista por parte dos deputados. A expectativa é que, mesmo com o parecer favorável, a votação na CCJ nesta quarta-feira seja imprevisível, uma vez que os parlamentares têm o direito de solicitar vista, com um prazo que pode variar de 24 horas a uma semana para análise aprofundada do projeto e seus impactos.

A tramitação da PEC 6x1 tem ganhado destaque no cenário político, gerando debates e expectativas em relação aos seus desdobramentos e potenciais transformações no mercado de trabalho. A proposta, que visa abolir a escala de trabalho 6x1, tem como objetivo principal promover melhores condições de trabalho e garantir o descanso semanal remunerado para os trabalhadores. A discussão sobre a PEC envolve diferentes vertentes e interesses, incluindo representantes de trabalhadores, empregadores e o próprio governo federal.

A iniciativa busca equilibrar as necessidades dos trabalhadores com a viabilidade econômica das empresas, em um esforço para modernizar as relações de trabalho e garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores. Duas Propostas de Emenda à Constituição sobre o tema foram apensadas, ou seja, unidas para tramitação conjunta na Câmara. Uma delas, mais antiga, datada de 2019, é de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), enquanto a outra, apresentada no ano passado, foi proposta pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

A união das duas propostas visa otimizar o processo legislativo e consolidar as discussões em torno do tema. As diferenças entre os textos das duas PECs demonstram diferentes abordagens e visões sobre a questão da jornada de trabalho. Os ajustes finais para definir qual das versões terá prioridade na tramitação deverão ser realizados em uma comissão especial que será formada posteriormente.

A proposta de Erika Hilton prevê a redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas, enquanto a proposta de Lopes sugere uma jornada de 38 horas semanais. A expectativa geral é que a versão que propõe uma jornada de trabalho com mais horas avance, possivelmente de forma escalonada, levando em consideração os impactos econômicos e sociais. Após a aprovação do parecer favorável na CCJ, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deverá criar uma comissão especial para debater e aprofundar a análise da matéria.

A criação dessa comissão demonstra a importância do tema e a necessidade de um debate amplo e aprofundado entre os diferentes setores da sociedade. A participação de especialistas, representantes de categorias profissionais e da sociedade civil será fundamental para a construção de um consenso e a elaboração de uma legislação que atenda aos interesses de todos os envolvidos.

O debate sobre a PEC 6x1 também envolve o governo federal, que tem demonstrado interesse em influenciar o andamento da proposta no Congresso Nacional. Uma reunião entre o presidente Lula e representantes da base aliada está agendada para esta terça-feira, visando alinhar as estratégias e definir os próximos passos em relação ao tema.

Inicialmente, a intenção do governo é manter o envio de um projeto de lei com urgência sobre o mesmo tema, com o objetivo de pressionar o presidente da Câmara e os deputados a acelerarem a tramitação da PEC. A estratégia do governo visa fortalecer a discussão e garantir que o tema seja tratado com prioridade no âmbito legislativo. A participação do governo na discussão demonstra a relevância do tema e a necessidade de encontrar soluções que atendam aos interesses dos trabalhadores e contribuam para o desenvolvimento econômico do país.

A expectativa é que a atuação do governo federal, em conjunto com o apoio de parlamentares, possa impulsionar a aprovação da PEC 6x1 e garantir a implementação de medidas que melhorem as condições de trabalho e promovam o bem-estar dos trabalhadores. O cenário político em torno da PEC 6x1 é dinâmico e sujeito a mudanças, com diversos atores políticos e sociais envolvidos nas discussões. Acompanhar a evolução dos debates, os posicionamentos dos parlamentares e as estratégias do governo será fundamental para entender os desdobramentos da proposta e seus impactos no mercado de trabalho e na sociedade.

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