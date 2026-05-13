Pearl Jam anuncia primeiro show após saída de Buster Matt Cameron

A banda anunciou, na quarta-feira (13), o primeiro show após a saída do baterista Matt Cameron, que tocava no conjunto desde a década de 1990.

A Pearl Jam anunciou, na quarta-feira (13), o primeiro show após a saída do baterista Matt Cameron , que tocava no conjunto desde a década de 1990.

A banda será headliner do Ohana Fest e se apresentará no dia 27 de setembro, em Dana Point, na Califórnia, Estados Unidos. Cameron anunciou o afastamento em julho de 2025 por meio de um comunicado nas redes sociais da banda.

'Depois de 27 anos fantásticos, dei meus últimos passos na bateria do poderoso Pearl Jam. Muito amor e respeito a Jeff, Ed, Mike e Stone por me convidarem para a banda em 1998 e por me darem a oportunidade de uma vida, repleta de amizades, talento artístico, desafios e risadas', citou em sua mensagem. O Ohana Fest foi fundado por Eddie Vedder — conhecido por ser o vocalista e um dos guitarristas da banda de rock Pearl Jam.

Outros artistas de destaque em 2026 incluem Maná, Billy Idol, Alabama Shakes, Jon Batiste e Pixies. Ver essa foto no Instagra





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