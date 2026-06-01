PCC e CV como organizações terroristas: uma resposta dura ao crime organizado ou uma ferramenta de coerção?

A designação de PCC e CV como organizações terroristas parece ser uma resposta dura ao crime organizado, mas na realidade, essa medida se explica apenas como uma ferramenta de coerção para garantir os interesses geopolíticos estadunidenses. O texto também alerta para os possíveis impactos negativos da designação, como a interrupção da cooperação policial e a criação de barreiras para a compartilhamento de informações entre polícias e promotores, o que pode afetar o combate ao crime organizado e a justiça penal.

PCC e o CV como organizações terroristas parece, à primeira vista, uma resposta dura ao crime organizado . Ao contrário, tal medida, além de não contribuir em nada nesse sentido, se explica apenas como uma ferramenta de coerção para garantir os interesses geopolíticos estadunidenses.

O fato é que já existia um longo histórico de cooperação entre Polícia Federal, FBI, DEA e Departamento de Justiça, não apenas no plano jurídico internacional, mas no que se refere à inteligência financeira e intercâmbio de provas. Tal medida terá atrapalhar o enfrentamento ao crime organizado, ao deslocar uma cooperação policial relativamente objetiva para uma agenda de segurança nacional, mais secreta, mais politizada e subordinada à CIA, ao Departamento de Defesa.

PCC e CV são organizações criminosas violentas, perigosas e transnacionais. Mas sua racionalidade é de mercado. Chamá-las de terroristas pode produzir impacto simbólico, mas é contraproducente. Informações que antes circulariam entre polícias e promotores passarão a ser classificadas como inteligência sensível e secreta.

Dados úteis para denúncia, busca, bloqueio de bens e processo penal deixarão de ser compartilhados e se tornarão imprestáveis como prova judicial. Os criminosos agradecem e o sistema econômico nacional. Aliás, o anúncio ter sido feito dois dias após a visita do Flávio Bolsonaro ao Trump já constitui uma interferência sobre o processo eleitoral.

Com a ajuda de Washington, a relação íntima entre o arquicriminoso Daniel Vorcaro e o Flávio Bolsonaro sai de cena e o espaço passa a ser ocupado pelo suposto combate ao crime. Pela legislação norte-americana, o Tesouro dos EUA pode discricionariamente impor sanções antiterrorismo para pressionar bancos, empresas e intermediários em escala global, com bloqueio de ativos, restrições a transações e criminalização de setores econômicos.

Tal situação poderá levar a restrições sobre nosso sistema financeiro e empresas exportadoras, maior custo de seguros, bloqueios preventivos em cadeias logísticas e judicialização de contratos. Além desses impactos diretos, o aumento da percepção do risco e fuga de investidores estrangeiros podem levar ao encarecimento de crédito e aumento da taxa de juros no Brasil, como medida necessária para contrabalançar o efeito inflacionário da desvalorização cambial. Na ponta da linha, milhares de brasileiros podem perder seus empregos no futuro





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