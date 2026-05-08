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PCC e a tragédia de 2006: falha técnica da PM impediu apuração de execuções sumárias

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PCC e a tragédia de 2006: falha técnica da PM impediu apuração de execuções sumárias
PCCViolência Em São PauloExecuções Sumárias
📆5/8/2026 9:58 AM
📰JornalOGlobo
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Estudo do LAV e investigação do MP-SP revelam que a maioria das vítimas civis não tinha antecedentes criminais, mas a perda de dados do Copom frustrou a apuração de possíveis execuções pela polícia.

A violenta reação das forças de segurança aos ataques do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) em maio de 2006 deixou um saldo de 505 vítimas civis, das quais apenas 6% tinham antecedentes criminais, segundo um estudo do Laboratório de Análise da Violência (LAV) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

No entanto, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) não conseguiu apurar se a Polícia Militar (PM) selecionou alvos com base em antecedentes criminais devido a uma suposta falha técnica no Centro de Operações da PM (Copom). De acordo com o procurador de Justiça Márcio Sérgio Christino, o computador do Copom teria 'queimado', perdendo todos os dados sem backup.

Essa falha impediu a investigação sobre possíveis execuções sumárias, mesmo com a suspeita de que civis inocentes estavam sendo assassinados em retaliação. A PM alegou que as mortes eram decorrentes de confrontos, mas a análise dos laudos necroscópicos revelou que 60% das vítimas foram atingidas na cabeça, com 27% recebendo disparos na nuca, indicando execuções. O estudo também mostrou que a polícia disparou uma média de quase cinco tiros por vítima, um número excessivo para situações de combate real.

A tragédia começou quando o PCC, inicialmente um grupo de reivindicação de direitos básicos em presídios, desencadeou ataques a ônibus e prédios públicos em resposta a um plano de transferência de líderes para uma prisão mais rigorosa. A metrópole de São Paulo silenciou no dia 15 de maio de 2006, e a guerra resultou em 564 mortos, incluindo 59 agentes públicos.

O Ministério Público tentou acessar os registros do Copom para verificar se a PM estava checando informações de suspeitos antes de executá-los, mas a falha técnica frustrou a investigação. Um podcast produzido pelo jornal O GLOBO e a rádio CBN, lançado em 2023, reconstituiu os dias de horror em São Paulo com base em mais de 50 fontes, 20 entrevistas e 15 mil páginas de documentos.

O material, dividido em cinco episódios, explora como o PCC se transformou em um grupo criminoso transnacional e os impactos dos ataques de 2006. O governador de São Paulo na época era Cláudio Lembo, sucessor de Geraldo Alckmin. Anos após a tragédia, o LAV contestou a versão do confronto policial, mostrando que o número de mortos por arma de fogo foi entre três e quatro vezes superior ao esperado.

O perfil das vítimas era predominantemente de homens jovens e de baixa renda, com apenas 6% tendo antecedentes criminais, desconstruindo a imagem de um exército de criminosos

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