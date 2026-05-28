PCC: Chefes do esquema bilionário no setor de combustíveis são presos em megaoperação

Investigações apontam que o esquema era dividido entre a gestão operacional das usinas e a gestão financeira e patrimonial, utilizando fundos de investimento e empresas de participações para ocultar a origem e destino dos recursos ilícitos.

O esquema bilionário de integrantes do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) no setor de combustíveis, alvo das megaoperações 'Carbono Oculto' e ‘Operação Fluxo Oculto’, do Ministério Público de SP, era comandado por Mohamad Hussein Mourad, conhecido como 'Primo' ou 'João', e Roberto Augusto Leme da Silva, o 'Beto Louco'.

Segundo as investigações dos promotores paulistas, a organização criminosa atuava em toda a cadeia produtiva de combustíveis e de açúcar e álcool, incluindo usinas, distribuidoras, transportadoras, fabricação e refino, armazenagem, redes de postos de combustíveis e conveniências. A 'Operação Fluxo Oculto', realizada nesta quinta-feira (28), aponta que ecossistema de fintechs ligadas aos dois líderes do PCC no setor de combustíveis continuava operando na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Mohamad é apontado como o 'epicentro das operações' e chefe da organização que utilizava empresas em todo o setor de combustíveis — desde usinas até postos — para realizar fraudes fiscais massivas, ocultar patrimônio e lavar bilhões de reais. A extensa rede criminosa era formada por familiares, sócios, administradores e profissionais cooptados por ele





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