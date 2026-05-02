Paulinho Retorna à Lista de Relacionados do Palmeiras Após Longa Recuperação

O atacante Paulinho foi convocado para o clássico contra o Santos após meses de recuperação de uma lesão na perna direita. O jogador expressou sua gratidão ao clube e sua expectativa para retornar aos gramados, com cautela no controle de carga.

Palmeiras recebe um impulso significativo com a possível volta de Paulinho aos gramados. Após uma longa e desafiadora recuperação de uma lesão na perna direita, o atacante foi relacionado para o clássico contra o Santos , reacendendo a esperança da torcida e do clube.

A jornada de Paulinho foi marcada por um novo procedimento cirúrgico e meses de reabilitação, tanto física quanto mental. O jogador expressou sua gratidão ao clube, à comissão técnica, ao Núcleo de Saúde e Performance e aos companheiros de equipe pelo apoio incondicional durante esse período difícil. Ele enfatizou a importância da cautela no controle de carga e na minutagem, visando evitar uma recaída e garantir uma recuperação completa.

A expectativa é que maio seja um mês crucial para sua volta aos jogos, com a parada da Copa do Brasil oferecendo uma oportunidade valiosa para a desinflamação do corpo e a preparação para a temporada. O coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, Daniel Gonçalves, confirmou a evolução de Paulinho nas últimas semanas, destacando que ele já está sendo submetido a treinos com intensidade semelhante à dos jogos, embora com restrições de volume.

A convocação para o clássico é vista como um passo importante na reabilitação, mas a regularidade de sua participação dependerá da progressão da carga e de sua resposta aos treinos. O elenco alviverde encerrou os preparativos para o clássico com atividades táticas focadas em marcações, posicionamentos e construção de jogadas. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 32 pontos, buscando manter a regularidade e ampliar a vantagem na tabela.

A torcida palmeirense aguarda ansiosamente o retorno de Paulinho, esperando que ele possa contribuir com sua experiência e talento para a conquista de novos títulos. O atacante, por sua vez, está determinado a aproveitar ao máximo essa oportunidade e a retribuir o apoio recebido, coroando seu esforço com vitórias e minutos em campo.

A união do grupo e o trabalho do estafe do Palmeiras são apontados como fatores cruciais para o sucesso do clube, que segue em busca de mais conquistas. A cautela com a carga física de Paulinho é primordial, visando garantir sua plena recuperação e prepará-lo para suportar a temporada de 2026.

O retorno do camisa 10 alviverde representa um momento emocionante para todos os envolvidos, marcando o fim de um período de dificuldades e o início de uma nova fase de esperança e confiança





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