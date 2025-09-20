Paul McGrath conquista bronze em estreia no Mundial de Marcha Atlética

O marchador espanhol Paul McGrath, em sua estreia no Mundial de Marcha Atlética, conquistou a medalha de bronze em uma prova emocionante, demonstrando garra e talento. A vitória foi de Caio Bonfim, seguido pelo chinês Zhaozhao Wang. McGrath, com apenas 23 anos, superou desafios e mostrou potencial para o futuro.

Quando o temível Toshikazu Yamanishi, samurai sem katana, atacou, uma, duas, três, quatro vezes, e para fazê-lo corria, levantando simultaneamente os dois pés do chão, lá estava Paul McGrath pletórico, sua sombra às vezes, seu provocador em outras tantas, respondendo-lhe, cutucando-o, uma mosca que não o deixou em paz.

E quando Yamanishi, o recordista mundial da distância (1h 16m 10s) recebeu sua terceira advertência e foi condenado a ficar parado três minutos na geladeira, o marchador catalão, estreante em um Mundial aos 23 anos, viu definitivamente o céu aberto. Esqueceu-se do pegajoso chinês Zhaozhao Wang, esqueceu-se do medo e, audaz, acelerou em direção à vitória que o esperava na meta do estádio olímpico, uma vez atravessado o túnel escuro à luz, como todos os campeões. Faltavam quatro quilômetros. O entusiasmo, o desejo, seu próprio caráter, sua juventude, o fizeram calcular mal suas forças. Dois quilômetros depois, como surgido do nada, o gigante verde Caio Bonfim, o que foi segundo nos 35 quilômetros, verde como o uniforme brasileiro, ultrapassou-o como uma exalação em um posto de abastecimento. E atrás dele, o chinês Wang, refeito, também superou o catalão. Na pista, entre a folia e o entusiasmo de 30.000 espectadores, as posições se mantiveram. Bonfim venceu (1h 18m 35s). A prata foi para Wang (1h 18m 43s), e o bronze em sua estreia para o jovem McGrath (1h 18m 45s) representa a terceira medalha do atletismo espanhol em Tóquio, poucas horas depois da segunda de María Pérez. Todas na marcha, que tem futuro e jovens recolhendo a chama que lhes é passada pelos velhos que a deixam, como McGrath, herdeiro de Álvaro Martín, vencedor na Praça dos Heróis de Budapeste há dois anos. Uma marcha que é praticada em vários núcleos. Se María Pérez vem de Guadix, onde seu treinador, Jacinto Garzón, e Álvaro Martín explodiram com o grupo de José Antonio Carrillo em Cieza (Múrcia), McGrath vem de Cornellà, do grupo que acredita ser dirigido por Alejandro Aragoneses. O desempenho de McGrath, mesmo sem o ouro, foi impressionante, especialmente considerando a pressão de competir em um campeonato mundial e a experiência limitada. A sua performance demonstrou a sua capacidade de lutar e adaptar-se às diferentes situações da corrida, mantendo a calma sob pressão, mesmo diante de adversários experientes. A determinação de McGrath e a sua capacidade de recuperação face aos desafios refletem a importância da perseverança e da estratégia no atletismo de alto nível. A sua medalha de bronze é um testemunho do seu talento e da sua dedicação ao desporto, solidificando a sua posição como um atleta promissor e com um futuro brilhante





