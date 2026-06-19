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Paul McCartney revela infância musical e sucesso com os Beatles

Entretenimento News

Paul McCartney revela infância musical e sucesso com os Beatles
Paul MccartneyBeatlesMúsica
📆6/19/2026 1:48 AM
📰CNNBrasil
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📊News: 38% · Publisher: 97%

O cantor Paul McCartney compartilhou histórias sobre sua infância musical e sucesso com os Beatles em entrevistas recentes. Ele revelou que seu pai era músico autodidata e que ele próprio começou a aprender música aos 14 anos. Paul também falou sobre a relação com John Lennon e como eles escreveram muitas das letras de maior sucesso da banda.

O cantor Paul McCartney, membro dos Beatles , revelou que seu pai era músico autodidata e costumava reunir a família ao redor de um piano para relaxar.

Ele também fez parte do coral da igreja e, a partir daí, uma relação com a música que o menino de Liverpool jamais poderia imaginar começou. Paul conseguiu convencer o pai a comprar uma guitarra e aprendeu sucessos de artistas como Elvis Presley e Buddy Holly. Ele também escreveu muitas das letras de maior sucesso da banda com John Lennon.

A amizade entre os dois cresceu e Paul se uniu à banda já formada de Lennon, The Quarrymen, trazendo George Harrison consigo. Os artistas passaram a escrever letras e compor, sem saber que suas músicas conquistariam o mundo. Após a morte da esposa Linda McCartney em 1998, Paul continuou a realizar shows e turnês, incluindo uma apresentação na O2 Arena em Londres em 2024. Ele também realizou uma turnê pelo mundo em 2025, passando por várias cidades brasileiras.

O músico deve voltar ao Brasil em breve para divulgar seu novo projeto

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CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Paul Mccartney Beatles Música Infância Sucesso

 

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