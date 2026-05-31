Paty do Alferes promove Festa do Tomate, com competições e atrações

Paty do Alferes, o maior produtor de tomate do Estado do Rio, promove a Festa do Tomate, evento tradicional que começa nesta quarta-feira e segue até domingo. A programação inclui competições, como o Concurso de Qualidade do Tomate e o Torneio Leiteiro, e atrações musicais como Luíza Sonza, Zezé Di Camargo, Lauana Prado e Natanzinho Lima.

Tem muita gente que só de ouvir falar em Paty do Alferes logo lembra dela: a Festa do Tomate. E no próximo feriadão, uma boa pedida é curtir o tradicional evento, que começa nesta quarta-feira e segue até domingo, terá atrações como Luíza Sonza, Zezé Di Camargo, Lauana Prado e Natanzinho Lima.

E se você por acaso não sabe o porquê do nome da festa, o motivo é simples: o município é o maior produtor de tomate do Estado do Rio. O evento começou pequeno, em 1979, produzido por agricultores locais. Desde 1988, quando Paty de Alferes se tornou um município e deixou de ser um distrito de Vassouras, a festa está no calendário oficial e só não aconteceu durante a pandemia de Covid-19.

O evento promove algumas competições bem típicas, como o Concurso de Qualidade do Tomate, que premia os produtores rurais que apresentam os melhores tomates da região. São avaliados aparência, tamanho, coloração, uniformidade e qualidade do cultivo, representando o orgulho da agricultura local. Há também o Torneio Leiteiro, competição entre criadores de gado, onde vence o animal que produzir a maior quantidade de leite durante o período da disputa.

O Concurso Culinário do Tomate testa a criatividade dos participantes, que precisam criar pratos doces ou salgados utilizando o tomate como ingrediente principal. Annyta Delfim, atual rainha do tomate, fará a passagem de bastão para a próxima coroada.

Um dos momentos mais aguardados da programação é a eleição da Rainha da Festa do Tomate, que escolhe a candidata mais bonita, simpática e desenvolta, que irá representar a Festa do Tomate em eventos e ajudar a divulgar a tradição cultural de Paty do Alferes durante o ano. O concurso tem até torcidas! A festa é o evento mais importante do calendário anual de Paty, lotando a cidade de visitantes.

Além de se tratar de um evento que fortalece a identidade cultural e rural do município, a Festa do Tomate movimenta a economia como um todo, mas principalmente, os meios de hospedagem, os empreendimentos de alimentação e de prestação de serviços. A Festa é uma vitrine que apresenta um pouco da nossa ruralidade e das nossas tradições.

A cidade possui inúmeras experiências que podem criar memórias e momentos incríveis, a partir da nossa Rota Rural, fomentando ao mesmo tempo a economia e a tradição agrícola da cidade. Dia 5 (sexta-feira): Lauana Prado, Vitinho Imperador e Filho do Piseiro. Ingressos deste dia custam entre R$ 70 e R$ 240





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