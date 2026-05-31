Patriotismo de fachada: a contradição dos que celebram bandeira estrangeira no dia da pátria

Artigo critica o patriotismo superficial de grupos de direita que usam símbolos nacionais de forma contraditória, apoiando medidas estrangeiras que prejudicam o Brasil, como a classificação de facções como terroristas pelos EUA, o que traz riscos à soberania e economia.

O patriotismo histriônico e superficial que alguns grupos de direita exibem no Brasil tem pouco a ver com o verdadeiro amor à pátria ou a compreensão dos interesses nacionais.

Recentemente, manifestantes bolsonaristas estenderam a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista durante o 7 de Setembro, data que celebra a independência brasileira. Esse ato simboliza uma contradição: os mesmos que se autointitulam patriotas e se cobrem de verde e amarelo celebram barreiras comerciais contra exportações brasileiras e pedem intervenção estrangeira nas eleições nacionais. Agora, tratam como vitória o que representa um risco evidente para o país e suas instituições.

A classificação de facções criminosas brasileiras, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos é recebida com euforia por setores bolsonaristas, mas essa decisão pode ter consequências graves para a soberania e a economia do Brasil. A declaração americana, celebrada por Flávio Bolsonaro como uma conquista política, pode enfraquecer os mecanismos de cooperação internacional no combate ao crime organizado.

Atualmente, a troca de informações entre o FBI e a polícia brasileira é uma ferramenta eficaz. Com a nova classificação, o assunto passa para a alçada da CIA, transformando o combate ao tráfico de drogas e armas em uma questão de segurança nacional americana. Isso legaliza missões de espionagem da CIA no Brasil sem o conhecimento ou consentimento do governo brasileiro.

Além disso, há riscos econômicos: instituições financeiras brasileiras que operam no mercado americano podem enfrentar restrições, e empresas com negócios nos EUA podem sofrer constrangimentos. No passado, Bolsonaro apoiou abertamente a política tarifária de Trump, que impôs altas taxas sobre produtos brasileiros, prejudicando setores como o agropecuário em estados governados por aliados. O oportunismo político de Flávio Bolsonaro é evidente.

Ele tenta usar a decisão americana para desviar a atenção de suas conexões com o banqueiro corruptor Daniel Vorcaro e para impulsionar sua candidatura. No entanto, ele silencia sobre as milícias do Rio de Janeiro, organizações criminosas que também aterrorizam a população e com as quais ele já teve ligações, elogiando, empregando e condecorando milicianos.

Esse comportamento ecoa o da ditadura militar, quando a direita declarava ser a única detentora do amor à pátria, enquanto praticava traições como o ataque ao patrimônio natural e acordos entreguistas que beneficiavam potências estrangeiras. O patriotismo verdadeiro não se confunde com a devoção cega a outro país ou com a exploração política de temas sensíveis. É necessário um debate honesto sobre os interesses do Brasil, longe de manipulações e falsidades que servem apenas a interesses pessoais e eleitorais





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