Patrimônios da Humanidade da Unesco sob pressão: moradores pedem saída da lista

Vila eslovaca e área de conservação na Tanzânia buscam remoção da lista da Unesco devido a impactos negativos do turismo e das políticas de conservação sobre comunidades locais, reacendendo debate sobre equilíbrio entre preservação e direitos humanos.

Situada nas montanhas da Eslováquia central, a pequena vila de Vlkolínec é um vilarejo medieval pitoresco, com mais casas do que habitantes. Seus cerca de 20 moradores permanentes vivem em 45 casas de campo encantadoras, pintadas em cores vibrantes e agrupadas em torno de um campanário do século 18.

Devido à arquitetura singular de Vlkolínec, este assentamento notavelmente preservado foi declarado Patrimônio da Humanidade pelas Nações Unidas em 1993. Desde então, mais de 100 mil visitantes chegam à comunidade todos os anos. Recentemente, alguns moradores argumentam que a designação e o turismo associado criaram mais problemas do que benefícios e defendem a retirada da vila da lista.

A aproximadamente 7.000 km de distância, na Tanzânia, a Aliança Internacional de Solidariedade Maasai também solicitou a remoção da Área de Conservação de Ngorongoro, rica em vida selvagem, da Lista do Patrimônio da Humanidade. A região abriga comunidades pastoris e algumas das experiências de safári mais emblemáticas da África, mas os moradores argumentam que as políticas de conservação atreladas ao seu status de área protegida internacionalmente levaram ao deslocamento de residentes de suas terras ancestrais de pastoreio.

Essas disputas evidenciam um debate crescente sobre o que acontece quando os interesses das comunidades locais colidem com os esforços para preservar lugares considerados importantes para a humanidade. A Lista dos Patrimônios da Humanidade, em constante expansão, é supervisionada pela Unesco, um comitê internacional das Nações Unidas que identifica e protege locais que considera de "excepcional importância cultural ou natural para a humanidade".

Desde que inscreveu seus primeiros 12 locais em 1978, a lista cresceu para 1.248 pontos em 170 países. Essas atrações variam de marcos famosos como Machu Picchu e a Grande Muralha da China a lugares menos conhecidos, como as Igrejas de Madeira de Maramureș, na Romênia, e os antigos assentamentos de edifícios de barro Ait Ben-Haddou, no Marrocos. No Brasil há 23 localidades listadas, entre elas, os Centros Históricos de Salvador, Olinda, Ouro Preto, Diamantina e São Luiz.

A Lista dos Patrimônios da Humanidade surgiu de um esforço pós-Segunda Guerra Mundial para proteger locais de importância cultural e ambiental ameaçados por conflitos, industrialização e desenvolvimento moderno. Como a designação pela Unesco pode desbloquear financiamento internacional para a conservação, ela é uma das ferramentas mais influentes do mundo para a proteção de patrimônio.

Os defensores da iniciativa apontam exemplos como o Sistema de Reservas da Barreira de Corais de Belize, que foi retirado da lista "Em Perigo" da Unesco em 2018 após a implementação de proteções ambientais mais rigorosas; e Angkor Wat, no Camboja, onde décadas de trabalho de restauração e conservação ajudaram a salvar um sítio arqueológico gravemente danificado por guerra e saques.

"O credo da Unesco é sobre patrimônio compartilhado, sua conservação, celebração e reconhecimento como uma conquista da humanity", afirma John H. Stubbs, especialista em preservação e ex-vice-presidente do World Monuments Fund. Mas, desde os primórdios da Lista dos Patrimônios da Humanidade, a ascensão das mídias sociais tem transformado cada vez mais o status da Unesco em algo que pode ajudar a preservar um sítio e, ao mesmo tempo, transformar as comunidades vizinhas por meio do turismo.

Greg Richards, pesquisador que estuda turismo cultural e turismo excessivo, compara a designação da Unesco às classificações por estrelas em guias turísticos que indicam lugares imperdíveis. Ele também observa que um aumento no número de visitantes é um dos resultados mais previsíveis da inclusão na lista.

"Acredito que o consenso entre os principais especialistas do mundo é que há uma série de consequências possíveis da inclusão na lista da Unesco, mas uma que certamente ocorrerá é o aumento do número de visitantes. " Historicamente, os esforços de preservação da Unesco se concentravam principalmente na proteção de estruturas físicas: monumentos, sítios arqueológicos e edifícios de importância arquitetônica. Mas muitos desses patrimônios visitados por turistas são comunidades onde moradores ainda vivem e trabalham.

Veneza, na Itália, que se tornou Patrimônio da Humanidade em 1987, viu o turismo aumentar tanto que a cidade se tornou um dos lugares mais sobrecarregados por turistas na Europa - e, como consequência, mais moradores estão deixando a cidade





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