Patrick Mouratoglou elogia forehand de João Fonseca: é uma bazuca

O renomado treinador francês Patrick Mouratoglou destacou a potência da direita do jovem tenista brasileiro João Fonseca, comparando-a a uma bazuca e elogiando sua velocidade e rotação excepcionais.

O jovem tenista brasileiro João Fonseca , número 1 do Brasil e 30º do mundo, continua a impressionar o mundo do tênis com seu forehand devastador.

O carioca de 19 anos, que já vem se destacando em torneios internacionais, recebeu elogios de um dos treinadores mais renomados da história, o francês Patrick Mouratoglou. Conhecido por ter trabalhado com Serena Williams, uma das maiores tenistas de todos os tempos, Mouratoglou não poupou adjetivos para descrever a potência do golpe de direita de Fonseca. Em entrevista recente, ele comparou o forehand do brasileiro a uma bazuca, destacando sua velocidade e rotação excepcionais.

Mouratoglou afirmou que, em média, a direita de João Fonseca atinge cerca de 130 km/h, uma velocidade comparável à de grandes nomes como Carlos Alcaraz (número 2 do mundo), Jannik Sinner (líder do ranking), Lorenzo Musetti (11º) e Rafael Jodar (29º). No entanto, o que realmente impressiona o treinador é a combinação entre velocidade e rotação, que ultrapassa os 3.000 RPM.

Ele explicou que, quando Fonseca decide acelerar, o forehand se transforma em uma verdadeira bomba, podendo chegar a 170 km/h com menos rotação, mas com a mesma precisão. E nos momentos de maior intensidade, o brasileiro já atingiu 180 km/h, algo considerado assustador até mesmo para os adversários. Essa capacidade de variar o ritmo e a potência do golpe torna o jogo de Fonseca imprevisível e extremamente perigoso.

Mouratoglou destacou que, para o oponente, é desconcertante saber que a qualquer momento pode chegar uma bomba ao lado deles. O forehand de João não é apenas rápido; ele é colocado com maestria, o que o torna uma arma letal em qualquer superfície. Com apenas 19 anos, o brasileiro já demonstra maturidade tática e força física para competir com os melhores do mundo.

À medida que evolui, seu forehand promete ser um dos mais temidos do circuito, e a comparação com uma bazuca não parece exagerada, mas sim um presságio do que está por vir no tênis mundial





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