Os corpos dos quatro turistas italianos mergulhadores desaparecidos no Atol de Vaavu foram encontrados, tendo sido afetados por um deslizamento, durante uma operação de resgate realizada pelos mergulhadores da Força de Defesa Nacional das Maldivas, o que também se revelou fatal para o sargento Mohamed Mahdi.

A conclusão das investigações indicou que o instrutor de mergulho havia sido encontrado morto em uma caverna, enquanto a localização do corpo dos outros três turistas continuava sendo buscada. O presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, e o ministro do Turismo e da Aviação Civil, Mohamed Ameen, acompanharam as operações e as autoridades mantêm contato com as famílias das vítimas e representantes diplomáticos.

Em resposta, o Ministério do Turismo suspendeu a licença de operação da embarcação MV Duke of York até a conclusão das investigações. Além disso, o novo jogo da TT Games transformará Gotham em um grande parque de diversões, o ex-jogador sofreu um estado repentino, lamentavelmente perdeu o sambista Noca da Portela, enquanto a expectativa do IPCA, índice que mede a inflação, teve aumento pela décima semana consecutiva





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