Passageiros desembarcam de navio com casos confirmados de hantavírus enquanto investigações continuam

Últimos passageiros desembarcaram do cruziero MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, enquanto a OMS monitora o número de casos e repatria mais vítimas

O cruziero MV Hondius, que registrou casos de hantavírus , concluiu seu desembarque de passageiros, com o último grupo de 22 pessoas sendo repatriado para o Reino Unido.

Esses passageiros estão agora em isolamento em um hospital perto da cidade de Liverpool, o mesmo local onde os primeiros pacientes de Covid-19 foram tratados em 2020. Enquanto isso, no aeroporto de Eindhoven, oito cidadãos holandeses desembraram na noite de segunda-feira e foram imediatamente repatriados. O cruziero continua sua viagem rumo à Holanda com 25 tripulantes, um médico e uma enfermeira a bordo.

Segundo a proprietária da embarcação, a Oceanwide Expeditions, a previsão de chegada à Holanda é para o dia 17 de maio. Recentemente, um hospital holandês, o Radboudumc, na cidade de Nijmegen, colocou 12 funcionários em quarentena preventiva após a manipulação inadequada de amostras de sangue e urina de um passageiro infectado com o hantavírus. O hospital informou que o risco de infecção é baixo e que os serviços continuam normalmente.

O paciente, um passageiro do Hondius, foi admitido no hospital em 7 de maio. Bertine Lahuis, presidente do conselho executivo do hospital, anunciou que a instituição investigará o ocorrido para evitar situações semelhantes no futuro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reportou um total de nove casos de hantavírus relacionados ao cruziero, sendo sete confirmados e dois suspeitos. Três mortes foram registradas na passagem do cruciero, com duas delas confirmadas como provocadas pelo hantavirus.

Na França, um paciente repatriado foi diagnosticado com a cepa Andes do vírus e encontra-se em estado estável, segundo informação do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu. Em Madri, na Espanha, um dos 14 espanholeiros em quarentena no hospital militar local testou positivo para o vírus, porém não apresenta sintomas. Um segundo teste está sendo realizado para confirmar o diagnóstico. A OMS continua em alerta, com o diretor-geral, Tedros Adhanom, monitorando de perto as operações de desembarque e isolamento.

O capitão do MV Hondius agradeceu a disciplina e paciência da tripulação e passageiros, afirmando que as últimas semanas foram desafiadoras. O cruziero partira de Ushuaia, na Argentina, no início de abril, transportando 150 pessoas de mais de 20 nacionalidades. uma mulher que morreu antes de seu teste foi confirmada como portadora do hantavírus e outras duas pessoas suspeitas estão em investigação.

O cruziero permanece sob observação da OMS, que recomenda 42 dias de isolamento para todos os tripulantes e passageiros repatriados





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