Passageira de 72 anos morre após cair da escada de avião da LATAM no Aeroporto de Congonhas

Uma mulher de 72 anos morreu após cair da escada durante o desembarque de um avião da LATAM no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. O acidente aconteceu na última sexta-feira (29), e a passageira morreu dois dias depois, no domingo (31). A vítima foi identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro. Ela estava no voo LA3785, que fazia o trajeto entre Ribeirão Preto, no interior paulista, e a capital. Segundo familiares, Maria da Glória havia viajado para comemorar o aniversário da filha, que mora em Mato Grosso.

Embraer fecha acordo com Latam para a venda de até 74 aviões E2 — Foto: Divulgação/ Embraer Uma mulher de 72 anos morreu após cair da escada durante o desembarque de um avião da LATAM no Aeroporto de Congonhas , na Zona Sul de São Paulo.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (29), e a passageira morreu dois dias depois, no domingo (31). A vítima foi identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro. Ela estava no voo LA3785, que fazia o trajeto entre Ribeirão Preto, no interior paulista, e a capital. Segundo familiares, Maria da Glória havia viajado para comemorar o aniversário da filha, que mora em Mato Grosso.

Em nota, a LATAM informou que a passageira sofreu uma queda ao descer a escada da aeronave. A companhia afirmou que uma funcionária acompanhou todo o atendimento prestado à idosa até a chegada dos familiares.

Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de Ituverava, SP, morreu após cair de escada de avião durante desembarque — Foto: Redes sociais Após o acidente, Maria da Glória foi socorrida e encaminhada a um pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo. O velório está marcado para esta terça-feira (2), em Ituverava, no interior de São Paulo.

A LATAM lamentou a morte da passageira e afirmou que seguiu todos os protocolos previstos para esse tipo de ocorrência. A empresa também declarou solidariedade à família. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Passageira LATAM Embraer Aeronave Congonhas Zona Sul De São Paulo Ribeirão Preto Interior Paulista Capital Acidente Desembarque Escada Ferimentos Socorro Pronto-Socorro Familiares Notícia Notícia De Saúde Notícia De Segurança Pública Notícia De Transporte Aéreo Notícia De Viagem Notícia De Morte Notícia De Acidente Aéreo Notícia De Acidente De Trânsito Notícia De Acidente Ferroviário Notícia De Acidente Marítimo Notícia De Acidente Aéreo Militar Notícia De Acidente Aéreo Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Milita Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil Notícia De Acidente Aéreo Internacional Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

True Crime: Crimes no Aeroporto de GuarulhosPodcast True Crime entrevista delegado Luiz Alberto Guerra sobre os desafios da segurança no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, incluindo tráfico de drogas, roubo de bagagens e golpes. Dicas para viajantes evitarem problemas.

Read more »

Direita monitora Raquel para tentar conquistar palanque para Flávio em PEGovernadora mantém situação em banho-maria enquanto disputa apoio de Lula com João Campos

Read more »

Maria Luiza Jobim reflete sobre legado do pai, Tom, e discrição da família: 'Ninguém é celebridade'Cantora, de 39 anos, lança novo disco no próximo dia 2, 'Rosa no Céu', fala sobre vida em Portugal, recomeço após divórcio e romantismo intacto

Read more »

Hugo Souza projeta reencontro com Di María e relembra pênalti defendidoHugo Souza projeta duelo na Libertadores e relembra a noite heroica em que parou Di María e defendeu 3 pênaltis em Portugal.

Read more »