Partidos disputam protagonismo na abertura de CPI sobre fraudes no Master

Os dois partidos, o PL e o PT, disputam hoje a pauta no Congresso e buscam protagonismo na abertura de uma comissão que vai apurar a relação de parlamentares com as fraudes na instituição financeira. A bancada atual, decongressistas, assinou propostas de CPIs e CPMIs no Congresso, e a adesão de congressistas do partido de direita também se refletiu no Senado.

Os dois partidos, o PL e o PT, disputam hoje a pauta no Congresso e buscam protagonismo na abertura de uma comissão que vai apurar a relação de parlamentares com as fraudes na instituição financeira.

A bancada atual, decongressistas, assinou propostas de CPIs e CPMIs no Congresso. A expressiva adesão de congressistas do partido de direita também se refletiu no Senado. Na Casa Alta, todos os deputados e senadores do PT também tiveram grande adesão aos pedidos. Da bancada na Câmara, 64 dos 65 deputados petistas pediram a abertura de uma investigação ao caso do Master.

A adesão foi contabilizada apenas para congressistas em exercício em 22 de maio. Não foram levados em conta suplentes que assinaram os pedidos, assim como aqueles que assinaram os pedidos, mas estavam afastados por questões médicas ou por decisão da Justiça. O líder do partido na Câmara, Pedro Uczai, é um dos mais eloquentes pelo lado petista. O PL acusa o PT de estar envolvido nas investigações do Master.

O objetivo dos dois partidos é ter a presidência ou a relatoria de uma CPI no Congresso, com o presidente de uma comissão responsável por dar andamento a pedidos de requerimento e o relator escrever o texto conclusivo da comissão





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