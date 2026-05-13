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Partido Liberal e Republicanos avançam em tratativas para aliança em Minas Gerais

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Partido Liberal e Republicanos avançam em tratativas para aliança em Minas Gerais
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📆5/13/2026 1:56 PM
📰CNNBrasil
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Lideranças do Partido Liberal e do Republicanos informam que estão avançando em tratativas para uma aliança em Minas Gerais. A ideia é que as conversas avancem nas próximas semanas e que possam ser batidas para a escolha do candidato e da chapa para o governo do estado.

O Partido Liberal (PL) e o Republicano s encaminham tratativas para uma aliança em Minas Gerais . As conversas devem avançar nas próximas semanas para o martelo ser batido, segundo lideranças das siglas.

A ideia é definir entre o empresário Flávio Roscoe (PL) e o senador Cleitinho (Republicanos), que nunca chegou a formalizar a candidatura para o governo do estado. O parlamentar tem sinalizado a aliados que não pretende avançar nos planos, apesar de estar liderando as pesquisas de intenção de votos. Depois, o próximo passo será avançar nas composições da chapa

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