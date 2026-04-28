Partido Liberal abandona o liberalismo e adota medidas intervencionistas

O Partido Liberal, que nasceu defendendo a liberdade econômica, agora propõe o controle de preços dos combustíveis, demonstrando uma mudança radical em sua ideologia e priorizando a eficiência eleitoral sob a liderança de Jair Bolsonaro.
O Partido Liberal , fundado em 1985, iniciou sua trajetória política defendendo princípios de liberalismo econômico , como a livre determinação de preços, taxas de câmbio e salários, a redução da intervenção estatal na economia através da privatização de empresas públicas e a eliminação de subsídios governamentais para o setor privado.
No entanto, ao longo do tempo, o partido passou por uma transformação significativa, distanciando-se de suas raízes ideológicas originais. Atualmente, o foco principal do PL reside na eficiência de sua máquina eleitoral, habilmente orquestrada por Jair Bolsonaro, que designou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu candidato à presidência. Essa mudança de prioridades resultou na conversão do Partido Liberal em um bastião da extrema-direita bolsonarista, onde os ideais liberais perderam espaço para uma agenda política mais conservadora e nacionalista.
A adoção de medidas intervencionistas, como o controle de preços, demonstra o afastamento do partido dos princípios liberais que o caracterizaram em sua fundação. A concretização dessa mudança de rumo pode ser observada em propostas legislativas recentes. A Comissão de Infraestrutura do Senado está programada para analisar um projeto de lei que propõe o tabelamento de preços dos derivados de petróleo em momentos de crise.
O projeto, apresentado pelo senador Marcos Rogério da Silva Brito, candidato do PL ao governo de Rondônia, visa impedir a transmissão automática das flutuações de preços do petróleo no mercado internacional para os consumidores brasileiros. Essa iniciativa representa uma intervenção direta do Estado no mercado doméstico, buscando romper a paridade entre os preços internos e externos dos combustíveis.
O senador justifica sua proposta argumentando que não há fatores econômicos internos que justifiquem o repasse dos aumentos de preços, citando eventos como os aumentos durante a pandemia de COVID-19, a guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que resultou em um aumento de 50% no preço do petróleo nas últimas oito semanas. A proposta de tabelamento de preços, se aprovada, representaria uma inversão da política econômica liberal defendida pelo partido em seus primeiros anos.
A proposta do senador do PL, embora apresentada como uma solução para proteger os consumidores brasileiros dos aumentos de preços, contraria os princípios básicos da economia de mercado, como a lei da oferta e da procura. Historicamente, tentativas de controle de preços, implementadas por governos militares e civis durante o período de hiperinflação no Brasil, não obtiveram sucesso.
O Plano Real, implementado em 1994, conseguiu estabilizar a economia e controlar a inflação, mas o controle de preços não foi a solução. A persistência de propostas intervencionistas, como a do senador do PL, demonstra uma falta de aprendizado com os erros do passado e uma resistência em adotar políticas econômicas baseadas em princípios de mercado.
A ironia reside no fato de que o Partido Liberal, que outrora defendia a liberdade econômica, agora propõe uma lei que revoga os princípios do liberalismo econômico, evidenciando uma completa inversão de seus valores e prioridades. Essa mudança de postura levanta questionamentos sobre a identidade ideológica do partido e sua capacidade de apresentar soluções consistentes para os desafios econômicos do país.
A proposta, portanto, não é apenas uma medida pontual sobre o preço dos combustíveis, mas um sintoma de uma transformação mais profunda no cenário político brasileiro
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