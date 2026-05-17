Partida entre RB Bragantino e Vitória acaba em empate em branco

A competição Copa do Brasil avançou para as quartas de final, mas o confronto acabou com o resultado pré-estabelecido. Surpreendentemente, foi o goleiro do RB Bragantino que sofreu mais gols, mas à revelia do esperado, conseguiu fazer valer sua causa e garantir o empate em branco.

A partida entre o RB Bragantino e a Vitória , válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, acabou com o empate em branco no Independência.

Com tanto gol sofrido pelo seu goleiro, a melhor oportunidade para o RB Bragantino foi uma freta de Gustavo Henrique no final dos 90 minutos, mas ele perdeu a chance de marcar o primeiro gol do seu clube no jogo de ida. A melhor chance clara da Vitória também veio durante a etapa final, quando Renê, com grande процесуo, bateu cruzado para a área de Henry, mas o goleiro do Bragantino defendeu.

No total, foram 15 faltas cometidas e duas oportunidades desperdiçadas por parte da equipe que acabou perdendo o duelo, que agora se repetirá no Regionalista em 2 de julho





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