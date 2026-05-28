Resumo da partida entre Qatar e República da Irlanda, com detalhes sobre as oportunidades perdidas e as faltas cometidas.

Jassem Gaber, jogador do Qatar , sofre uma falta no campo defensivo. A oportunidade de marcar um gol foi perdida para Dara O'Shea, do República da Irlanda, que tentou uma cabeçada no meio da área.

A assistência foi de Jake O'Brien. Outra oportunidade perdida foi a de Homam El Amin, do Qatar, que finalizou com o pé esquerdo de fora da área após uma assistência de Akram Afif de bola parada. Pedro Miguel, do Qatar, sofreu uma falta no campo adversário. Akram Afif, do Qatar, também sofreu uma falta na lateral esquerda.

Ahmed Fathy, do Qatar, sofreu uma falta no campo defensivo. Uma finalização foi bloqueada, e Chiedozie Ogbene, do República da Irlanda, tentou uma cabeçada de muito perto. A assistência foi de Troy Parrott com um passe de cabeça. A falta foi cometida por Yusuf Abdurisag, do Qatar.

O República da Irlanda teve um impedimento quando Liam Scales tentou um passe em profundidade que encontrou Jack Moylan em posição irregular. Jamie McGrath, do República da Irlanda, sofreu uma falta na lateral direita. Jayson Molumby, do República da Irlanda, sofreu uma falta no campo defensivo. A falta foi cometida por Jack Moylan, do República da Irlanda.

Jack Moylan, do República da Irlanda, sofreu outra falta no campo defensivo. A oportunidade de marcar um gol foi perdida para Akram Afif, do Qatar, que finalizou com o pé direito do lado direito da área. A assistência foi de Yusuf Abdurisag. A finalização foi defendida no lado esquerdo do gol.

Jayson Molumby, do República da Irlanda, finalizou com o pé direito de fora da área





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