Partida entre Independiente Medellín e Flamengo é cancelada por confusão no estádio

A decisão da arbitragem de interromper a partida entre Independiente Medellín e Flamengo, válida pela Copa Libertadores, foi tomada devido à confusão generalizada no setor mandante do estádio, que colocou em risco a integridade da partida.
A partida entre Independiente Medellín e Flamengo , válida pela Copa Libertadores , foi cancelada devido a uma confusão generalizada no setor mandante do estádio, que colocou em risco a integridade da partida.
A decisão foi tomada após três minutos de atraso, quando a arbitragem interrompeu a partida devido ao cenário caótico no local. Rapidamente, as equipes foram para os vestiários, e a indecisão sobre o futuro da partida persistiu durante 1h15, quando a Conmebol anunciou o cancelamento do confronto. Durante o período, a polícia colombiana tentou conter os torcedores, mas não obteve sucesso. Torcedores do Independiente Medellín em confusão durante partida contra o Flamengo pela Copa Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP).
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