Participante do 'Quem Quer Ser um Milionário' erra pergunta e perde chance de ganhar R$ 150 mil

Lorrayne, uma participante do programa 'Quem Quer Ser um Milionário' do Domingão com Huck, foi eliminada após errar uma pergunta sobre física. A mineira chegou até a pergunta de número 12, mas não soube responder à questão que envolvia a Teoria de Tudo de Albert Einstein. A pergunta era sobre como ficou conhecida a Teoria de Tudo, conceito que busca unificar a mecânica quântica e a relatividade de Einstein. Lorrayne decidiu chutar na opção D, Corolário Panfísico, mas errou. A alternativa correta era a B, Santo Graal. Um participante que estava no palco explicou que a opção correta era Santo Graal, pois é o nome dado a algo que todos querem encontrar. A Teoria de Tudo é um dos maiores desafios da física moderna e é um conceito que busca unificar a Teoria da Relatividade Geral e a Mecânica Quântica. Lorrayne perdeu a chance de ganhar R$ 150 mil e foi eliminada do programa.

Lorrayne , uma participante do programa 'Quem Quer Ser um Milionário' do Domingão com Huck, foi eliminada após errar uma pergunta sobre física . A mineira chegou até a pergunta de número 12, mas não soube responder à questão que envolvia a Teoria de Tudo de Albert Einstein.

A pergunta era sobre como ficou conhecida a Teoria de Tudo, conceito que busca unificar a mecânica quântica e a relatividade de Einstein. Lorrayne decidiu chutar na opção D, Corolário Panfísico, mas errou. A alternativa correta era a B, Santo Graal. Um participante que estava no palco explicou que a opção correta era Santo Graal, pois é o nome dado a algo que todos querem encontrar.

A Teoria de Tudo é um dos maiores desafios da física moderna e é um conceito que busca unificar a Teoria da Relatividade Geral e a Mecânica Quântica. Lorrayne perdeu a chance de ganhar R$ 150 mil e foi eliminada do programa. A pergunta que a mineira teria que responder era: Como ficou conhecida a Teoria de Tudo, conceito que busca unificar a mecânica quântica e a relatividade de Einstein?

A resposta correta é o Santo Graal, um termo que é uma das lendas mais antigas do mundo. É o nome do cálice que Jesus usou na Santa Ceia e em que seu sangue teria sido recolhido na crucificação. É um objeto perdido e buscado em diversos mitos, lendas e histórias de diferentes culturas. Lorrayne foi uma das participantes mais próximas de ganhar o prêmio, mas não conseguiu responder corretamente à pergunta.

A participante estava indo bem e ainda tinha duas ajudas quando foi eliminada. A pergunta que Lorrayne teria que responder era sobre a Teoria de Tudo, conceito que busca unificar a mecânica quântica e a relatividade de Einstein. A resposta correta é o Santo Graal, um termo que é uma das lendas mais antigas do mundo. Lorrayne perdeu a chance de ganhar R$ 150 mil e foi eliminada do programa.

A participante estava indo bem e ainda tinha duas ajudas quando foi eliminada. A pergunta que Lorrayne teria que responder era sobre a Teoria de Tudo, conceito que busca unificar a mecânica quântica e a relatividade de Einstein. A resposta correta é o Santo Graal, um termo que é uma das lendas mais antigas do mundo. Lorrayne foi uma das participantes mais próximas de ganhar o prêmio, mas não conseguiu responder corretamente à pergunta.

A participante estava indo bem e ainda tinha duas ajudas quando foi eliminada. A pergunta que Lorrayne teria que responder era sobre a Teoria de Tudo, conceito que busca unificar a mecânica quântica e a relatividade de Einstein. A resposta correta é o Santo Graal, um termo que é uma das lendas mais antigas do mundo. Lorrayne perdeu a chance de ganhar R$ 150 mil e foi eliminada do programa.

A participante estava indo bem e ainda tinha duas ajudas quando foi eliminada. A pergunta que Lorrayne teria que responder era sobre a Teoria de Tudo, conceito que busca unificar a mecânica quântica e a relatividade de Einstein. A resposta correta é o Santo Graal, um termo que é uma das lendas mais antigas do mundo. Lorrayne foi uma das participantes mais próximas de ganhar o prêmio, mas não conseguiu responder corretamente à pergunta





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quem Quer Ser Um Milionário Domingão Com Huck Lorrayne Teoria De Tudo Santo Graal Física Mecânica Quântica Relatividade De Einstein

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil X Marrocos na Copa do Mundo 2026: tudo sobre o primeiro adversário do BrasilConheça mais de perto o Marrocos, uma das potências do norte da África e primeiro adversário do Brasil no torneio

Read more »

Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos; saiba tudoSonho do Hexa começa neste sábado com Brasil x Marrocos; jogo no MetLife, em Nova Jersey, abre o Grupo C da Copa do Mundo

Read more »

Quem ganha pontos e quem está ameaçado no time após Brasil empatar com MarrocosQuem ganha pontos e quem está ameaçado no time após Brasil empatar com Marrocos

Read more »

Termômetro da Seleção: quem foi bem e quem foi mal na estreia do Brasil na Copa?Dupla ainda pede passagem e merece maior atenção por parte de Carlo Ancelotti

Read more »