Parque Shanghai é declarado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro

O Parque Shanghai, na Penha, Zona Norte do Rio, recebeu o título de patrimônio imaterial do estado, reconhecendo sua importância histórica e cultural para a memória afetiva dos cariocas.
O Parque Shanghai , localizado na Penha , Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu o título de patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, uma honraria formalizada através de lei sancionada pelo governador em exercício Ricardo Couto e publicada no Diário Oficial na segunda-feira, dia 4.
Esta designação não apenas reconhece a importância histórica e cultural do parque, mas também ressalta seu valor para a identidade e a memória afetiva de inúmeras gerações de cariocas. O Parque Shanghai transcende a simples definição de um espaço de lazer; ele é um repositório vivo de memórias, um palco de experiências compartilhadas e um símbolo da rica história da cidade.
A iniciativa de declarar o parque como patrimônio imaterial demonstra um compromisso com a preservação da herança cultural do estado, garantindo que este importante marco seja valorizado e protegido para as futuras gerações. A medida visa fortalecer a identidade cultural da comunidade local e promover um maior apreço pela história e pelas tradições do Rio de Janeiro.
O reconhecimento do Parque Shanghai como patrimônio imaterial é um passo crucial para a salvaguarda de um legado que moldou a infância e o lazer de muitos cariocas, e que continua a encantar visitantes de todas as idades. A lei que oficializa este reconhecimento abre caminho para a implementação de políticas públicas voltadas para a conservação e a promoção do parque, assegurando sua sustentabilidade e relevância no cenário cultural do estado.
Fundado em 1919 como um parque itinerante, o Shanghai ostenta o título de parque de diversões mais antigo em funcionamento contínuo no Brasil. Sua trajetória é marcada por mudanças de localização, tendo percorrido diversos pontos emblemáticos da cidade, como a área que hoje abriga o Aeroporto Santos Dumont, no coração do Centro, e a vasta Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão.
Em 1966, o parque encontrou seu lar definitivo na Penha, onde permanece até os dias atuais, consolidando-se como um ponto de referência para moradores e visitantes. Ao longo de sua história, o Parque Shanghai adaptou-se aos tempos, incorporando novas atrações e tecnologias, mas sempre mantendo sua essência e seu charme original.
A capacidade de se reinventar e de se manter relevante ao longo de mais de um século é um testemunho da sua importância para a cultura de lazer do Rio de Janeiro. Atualmente, o parque ocupa uma área de 17.237 metros quadrados e oferece 28 atrações distintas, que atraem, em média, cerca de 6 mil pessoas por semana.
Este fluxo constante de visitantes demonstra a vitalidade do parque e sua capacidade de continuar a proporcionar momentos de alegria e diversão para pessoas de todas as idades. A diversidade de atrações, que vão desde os clássicos brinquedos de parque de diversões até as opções mais modernas, garante que haja algo para todos os gostos e preferências.
A legislação estadual que define o conceito de patrimônio imaterial abrange uma ampla gama de elementos culturais, incluindo práticas tradicionais, narrativas orais, brincadeiras populares, formas de expressão artística, espaços culturais e lugares carregados de significado para comunidades e grupos sociais. A inclusão do Parque Shanghai nesta categoria demonstra o reconhecimento de seu valor intrínseco como um elemento fundamental da identidade cultural do estado do Rio de Janeiro.
Na prática, a medida fortalece a proteção da memória do espaço, fornecendo uma base legal para a implementação de ações de registro, valorização e salvaguarda por parte do poder público. Estas ações podem incluir a realização de estudos históricos, a documentação das tradições e dos costumes associados ao parque, a promoção de eventos culturais e a implementação de medidas de conservação e restauração.
A declaração do Parque Shanghai como patrimônio imaterial não é apenas um reconhecimento simbólico, mas também um compromisso com a preservação de um legado cultural que enriquece a vida de todos os cariocas. A iniciativa representa um investimento no futuro da cultura do estado, garantindo que as próximas gerações possam desfrutar e aprender com a história e as tradições do Parque Shanghai.
A medida também pode impulsionar o turismo cultural na região, atraindo visitantes interessados em conhecer este importante marco da história do Rio de Janeiro
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