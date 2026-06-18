Parlamento Europeu aprova reforma migratória controversa com centros de retorno fora da UE

Nova legislação cria centros de retorno extracomunitários e endurece controle de imigração, gerando divisões e críticas de direitos humanos.

O Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira, uma das reformas migratórias mais controversas da história da União Europeia , em um cenário marcado pelo avanço eleitoral da extrema direita e pelo endurecimento das políticas de i migração em todo o continente.

Com 418 votos a favor e 218 contra, a nova legislação estabelece a criação de centros de retorno fora das fronteiras do bloco, para onde poderão ser enviados migrantes sem direito de permanência, além de impor medidas rigorosas de controle e detenção. A votação, realizada em Estrasburgo, refletiu as profundas divisões políticas e sociais que cercam o tema: enquanto parlamentares de direita e extrema direita comemoraram com aplausos, deputados da esquerda protestaram com gritos de vergonha, denunciando o que consideram uma violação dos direitos humanos.

Organizações internacionais e especialistas alertam que a reforma pode criminalizar ainda mais os migrantes e criar um vácuo jurídico preocupante. A partir de agora, os países da UE poderão estabelecer centros de retorno em territórios extracomunitários, funcionando como destinos finais para deportados ou como centros de trânsito antes da repatriação. Dinamarca, Áustria, Grécia, Alemanha e Holanda já manifestaram interesse em implementar essas estruturas, com previsão de operação a partir de 2027.

O texto também determina que migrantes sujeitos à expulsão devem cooperar com as autoridades e deixar o bloco voluntariamente, sob pena de detenção por até dois anos. Medidas como revistas pessoais, inspeções em residências e apreensão de pertences foram autorizadas para garantir o cumprimento das ordens de deportação.

O comissário europeu para Migração, Magnus Brunner, defendeu a reforma: Este regulamento deixa claro que somos nós, e não os traficantes, que decidimos quem pode permanecer na União Europeia e quem deve partir. Críticos, no entanto, apontam que a legislação cria zonas de exclusão legal, comparando os centros de retorno a buracos negros jurídicos.

Maria Nyman, da organização humanitária Caritas, alertou que a medida corre o risco de estigmatizar e criminalizar os migrantes, alimentando a polarização em um momento em que nossas sociedades precisam urgentemente de maior coesão. O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, também se manifestou, classificando a desumanização de migrantes e refugiados como terrível. Para entrar em vigor, a lei precisa da aprovação formal dos Estados-membros da UE, que já deram sinal verde provisório.

Enquanto isso, a sociedade civil e partidos de esquerda prometem contestar a medida judicialmente e nas ruas, em um debate que promete marcar a próxima década na política europeia





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