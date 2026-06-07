Parlamentares pressionam por CPIs para investigar o caso Banco Master

Vários deputados e senadores assinam requerimentos para criar CPI ou CPMI sobre o Banco Master; o presidente do Congresso reage e admite que a pauta ainda depende de sua decisão, enquanto prefeitos esperam ação urgente.

Os parlamentares têm acumulado assinaturas para solicitar a criação de comissões de investigação especial sobre o escândalo do Banco Master . Até o momento, cinco projetos de CPI s foram apresentados, seja na forma de Comissões Parlamentares de Inquérito ( CPI ) exclusivas do Senado, seja como Comissões Parlamentares de Inquérito Mista (CPMI), que contam com a participação de deputados e senadores.

O número de assinaturas obtidas supera amplamente o quórum mínimo exigido no Senado, que é de 27 parlamentares, demonstrando amplo apoio à pauta entre a bancada atual. Vale salientar que a contagem considerou apenas os deputados e senadores que estavam em exercício no dia 22 de maio, excluindo suplentes que já haviam deixado o mandato, bem como aqueles que, embora tenham assinado os requerimentos, estavam afastados por questões de saúde ou por decisões judiciais.

Entre os autores dos primeiros pedidos destaca‑se a iniciativa conjunta das deputadas Heloísa Helena, do Rede‑RJ, e Fernanda Melchionna, do PSOL‑RS, que solicitaram a instauração de uma CPMI com composição mista, garantindo representatividade tanto na Câmara quanto no Senado. A proposta recebeu reforço de outros parlamentares: os deputados Lindbergh Farias (PT‑RJ) e Rodrigo Rollemberg (PSB‑DF) apresentaram projetos semelhantes, assim como o senador Carlos Viana (PSD‑MG).

Além desses, quatro congressistas apresentaram requerimentos para CPI nas suas casas legislativas específicas: os deputados Rogério Carvalho (PT‑MG) e Carlos Jordy (PL‑RJ), e os senadores Eduardo Girão (Novo‑CE) e Alessandro Vieira (MDB‑AL). Este último, relator da CPI do Crime, ampliou o escopo da investigação ao incluir os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, por supostas ligações com o Master, o que gerou grande controvérsia entre os parlamentares.

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Alcolumbre, tem sido o principal responsável por decidir se a pauta será admitida para votação. Em pronunciamento recente, Alcolumbre explicou que a definição do calendário legislativo depende exclusivamente de sua autoridade, e pediu desculpas por não ter incluído na agenda a solicitação de onze parlamentares que exigiam a deliberação sobre o caso Master.

O parlamentar enfatizou a gravidade da situação ao afirmar que milhares de prefeitos de todo o país aguardam um posicionamento do Congresso sobre o assunto, ressaltando a necessidade de um gesto institucional que trasnforme a pressão popular em ação concreta. Apesar das críticas tanto da oposição quanto do governo, Alcolumbre reiterou que continuará avaliando as demandas e que a prioridade será manter a ordem dos trabalhos legislativos, ao mesmo tempo em que reconhece a importância do tema para a sociedade brasileira





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