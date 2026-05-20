Parlamentares e aliados pressionam Flávio Bolsonaro por nova revelação em crise de governo

O senador Flávio Bolsonaro viveu seis anos em Brasília e trabalhou como repórter, editora, colunista e diretora em grandes redações como Folha, Estadão, iG, Band e Veja. Após o governo federal anunciar a instauração de força-tarefa contra ele e seu advogado, as pressões para sua saída aumentaram. Alguns cientistas políticos sinalizam que, com o lançamento de mais uma revelação no caso, a chapa presidential do PSL pode ser substituída.

Viveu seis anos em Brasília. Foi repórter, editora, colunista e diretora em grandes redações como Folha, Estadão, iG, Band e Veja. Sob muita reserva, alguns parlamentares do partido passaram a admitir um temor de serem contaminados pela crise que cerca o senador, questionando inclusive sua permanência na corrida presidencial.

Embora na superfície muitos bolsonaristas tenham se empenhado em defender Flávio, nos bastidores há forte irritação com o fato de mais uma revelação se dar pela imprensa. Há, principalmente, um temor de que a crise afetará a capacidade do PL de eleger uma bancada numerosa no Congresso Nacional. As novas revelações contribuíram para acender as especulações sobre uma possível substituição de Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência





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