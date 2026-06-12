Parlamentar iraniano alerta sobre possibilidade de engano de Trump em acordo de paz

O deputado Ebrahim Rezaei, porta-voz da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, afirmou que a probabilidade de Trump estar enganando é alta e que o Irã deveria atacar com mais força para destruir a infraestrutura do inimigo.

Um influente parlamentar da ala linha-dura do Irã alertou que o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , pode estar agindo de forma enganosa ao anunciar um acordo para encerrar a guerra, defendendo que o Irã mantenha seus ataques.

O deputado Ebrahim Rezaei, porta-voz da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, afirmou que a probabilidade de Trump estar enganando é alta. De acordo com Rezaei, o Irã deveria atacar com mais força, destruir e aniquilar a infraestrutura do inimigo, seus centros econômicos e a inteligência artificial na região, para que sintam mais dor.

A advertência de Rezaei veio após Trump ter afirmado ter encerrado a guerra com o Irã e exaltado um grande acordo, poucas horas depois de ter ameaçado atingir o país de forma duramente e prometer tomar a Ilha de Kharg, principal centro de exportação de petróleo do Irã. A pequena ilha no Golfo Pérsico é uma tábua de salvação econômica para o Irã e responde por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do país.

Rezaei não é o único integrante da ala linha-dura iraniana a demonstrar desconfiança em relação aos Estados Unidos e a Trump. Ao longo das negociações em andamento, uma facção linha-dura pequena, mas influente, conhecida como Frente da Resistência, tem trabalhado para sabotar um acordo entre os dois países





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