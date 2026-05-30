Paris Saint-Germain e Arsenal em confronto violento antes da final da Champions League

A final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal foi marcada por violência entre torcedores, que trocaram socos e jogaram fogos de artifício na rua.
A polícia local está preocupada com a escalada da violência e teme que possíveis conflitos possam ocorrer durante o jogo. Mais de dez mil torcedores sem ingressos foram para a capital húngara, Budapeste, onde a final será disputada na Puskás Arena. Quatro mil policiais serão acionados para a segurança do evento. O PSG, atual campeão da Champions, tenta a segunda conquista de sua história e conta com a grande fase dos atacantes Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.
Já o Arsenal tem a defesa como ponto forte e conta com o bom momento dos zagueiros sul-americanos Gabriel Magalhães e Piero Hincapié. O jogo começa às 13h e coloca dois campeões nacionais frente a frente na Hungria
