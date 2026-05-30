Paris Saint-Germain conquista título da Uefa Champions League após disputa emocionante

O Paris Saint-Germain conquistou o título da Uefa Champions League, após uma disputa emocionante e difícil contra o Arsenal, com um resultado de 4 a 3 nas cobranças de pênaltis, após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

O Paris Saint-Germain conquistou o título da Uefa Champions League , após uma disputa emocionante e difícil contra o Arsenal , com um resultado de 4 a 3 nas cobranças de pênaltis , após um empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

Esta é a segunda conquista dos franceses na competição. A partida foi marcada por uma grande emoção e esforço físico, com os dois times se enfrentando em uma final com cara de final. O Arsenal, que ainda não conquistou o título da competição, sofreu um trauma adicional com esta derrota.

O primeiro tempo foi condicionado pela eficiência do Arsenal em abrir o placar rapidamente, com o alemão Kai Havertz marcando um golaço após uma bola em profundidade pela esquerda de Trossard. Após o gol, o Arsenal passou a se defender solidamente e fechar as linhas de passe que o PSG tentava criar. O PSG, por outro lado, encontrou espaços para suas tradicionais bolas longas, mas não conseguiu marcar.

A abdicação dos ingleses em ter o controle do jogo acabou punida na segunda etapa, com o PSG empatando com Dembelé, de pênalti. Com a igualdade, o Arsenal lançou Gyokeres e foi para o ataque, mas os franceses tiveram as chances mais claras de marcar. No último lance do tempo regulamentar, já nos acréscimos, Barcola bateu para fora o que poderia ser o gol do título.

A prorrogação foi marcada por cenas de jogadores esgotados e lances mais físicos do que por boas chances. No final, o PSG conquistou o título da Uefa Champions League, após uma disputa emocionante e difícil





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