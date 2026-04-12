Paris-Roubaix: O Inferno do Ciclismo e a Busca Pela Imortalidade

Uma análise profunda da Paris-Roubaix, a clássica prova de ciclismo conhecida como 'Inferno do Norte', explorando a história, os desafios, os heróis e a busca incessante pela vitória, com foco em Tadej Pogacar e a obsessão pela conquista dos monumentos do ciclismo.

O inferno era as ruínas da Primeira Guerra Mundial, as cidades do norte da França destruídas, crateras de bombas gigantescas nos campos, e o eco de agonias ainda presente, ruínas fumegantes de uma fumaça escura, negra como as nuvens de tempestade, e estradas esqueléticas percorridas pelos ciclistas, Henri Pélissier e companhia, com lenços na boca, como foras da lei a cavalo, para não engolir a poeira, e olhos apavorados, olhares aterrorizados, e o desejo de chegar.

O norte foi reconstruído, o inferno foi asfaltado quando todo francês já tinha seu dois cavalos ou seu 4L e esteve a ponto de desaparecer com a civilização.<\/p>

O salvaram o 68, a verdade está debaixo do asfalto, a vida verdadeira, e o mineiro neto de mineiros poloneses e ciclista campeão do mundo Jean Stablinski que descobriu a reta da floresta sinistra de Arenberg, paralelepípedos desiguais cheios de buracos, como se o diabo em pessoa tivesse se divertido moldando-o, o ciclismo recuperou suas origens, o único esporte que compreendeu que só a utopia pode salvá-lo, que só se sobrevive retornando ao passado, a como era tudo há 130 anos, e os campeões cultivaram uma obsessão. Derrotar todos e o inferno. A loucura da Roubaix.<\/p>

O brilho de sua alma no poço mais escuro, a obrigação moral do herói trágico. “Prefiro ganhar minha primeira Paris-Roubaix que meu quinto Tour”, anunciou gravemente Tadej Pogacar em dezembro, “e também a Milão-San Remo”. Com o Monumento italiano já cumpriu. Falta-lhe o inferno para marcar a cruz em seu quinto Monumento, um grand slam que ao longo de sua carreira só lograram Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck e Rik van Looy e que ele seria o primeiro que o conseguiria de uma só vez dividida em duas temporadas: Liège-Bastogne-Liège e Lombardia em 2025, e já vão San Remo e Flandres em 2026. “Há mais distância de zero a um que de quatro a cinco”, acrescenta. Mais distância entre ser mais um e ser único.<\/p>

A diferença que busca Mathieu van der Poel, nascido para a Roubaix por sua capacidade de resistir a longas cavalgadas sem perder a potência e as mudanças de ritmos, e sua habilidade de equilibrista do ciclocross para surfar sobre as pedras, é ser o primeiro que derrota o inferno quatro vezes seguidas, pois os outros dois que chegaram a quatro, De Vlaeminck (a sombra de Merckx) e Tom Boonen, o fizeram em anos alternados. O inferno é uma corrida, um dever com seu esporte que Pogacar assume resignado. Sabe-se o eleito, condenado pela genética a ser sempre o melhor.<\/p>

Um ponto na linha dos grandes que sempre foram, na linha de Eddy Merckx, o maior, que na segunda-feira, quando talvez o esloveno imbatível acorde com a ressaca da vitória e o champanhe em um banho com água fria e sabonete nos velhos vestiários de pedra antiga do velódromo de Roubaix, estará anestesiado em um centro cirúrgico de Herentals, onde vivia seu velho inimigo Rik van Looy, para lidar, aos 80 anos, com seu próprio inferno, a sétima operação cirúrgica em um quadril infectado depois de uma queda – um trilho de trem se atravessou em sua bicicleta – há dois anos.No ciclismo o cenário sempre derrota o corredor, e em Roubaix o cenário se descobre “como se levantasse a cortina do teatro, ao entrar na floresta de Arenberg, a primeira cena da tragédia que se abre diante de nós”, disse com poético sentido da épica Andrei Tchmil, moldavo, soviético, russo e belga, quatro nacionalidades em um rodador excepcional, ganhador da Paris-Roubaix em 1994.<\/p>

A tragédia exige cena e heróis, contendores que lutam entre si e contra suas obsessões. Exige a Pogacar e suas proezas, que escolhe sempre a solidão, como a escolhem Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Mads Pedersen ou Pippo Ganna. Os campeões de agora, mais músculo e mais peso, mais força e potência, mais velocidade, mais watts brutos, e, alimentada por quantidades ingentes de carboidratos (150 gramas por hora) e o lactato que seu próprio gasto gera, a durabilidade, que se diz agora, a resistência à fadiga, a capacidade para manter a velocidade crítica, as fugas a sós de dezenas de quilômetros que antes pareciam impossíveis. O signo de nossa época, desta.<\/p>

Da reta criminosa de Arenberg até o velódromo, 93 quilômetros ainda, duas horas, 18 trechos de paralelepípedos e três atos mais, dois cenários novos e sempre iguais, a desolação de uns caminhos de paralelepípedos, sangue e barro, a dor, que os outros 364 dias do ano são pasto bucólico para as cabras que limpam as interstícios de grama, o ronronar de um trator arando campos de milho, as excursões campestres de turistas de bicicleta. São Mons-en-Pévèle (a 48,6 da meta) e o Carrefour de l’Arbre (a 17,1), cruzamento aberto a todos os ventos, à memória dos 1 de maio trabalhadores, ao início das grandes greves do têxtil e aos aficionados belgas ébrios de cerveja. Em cada cenário, uma batalha, um rival caído, uma pequena vitória.<\/p>





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