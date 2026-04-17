Paredão do BBB 26: Jordana, Juliano e Ana Paula na disputa pela permanência; público decide futuro na quinta-feira

Jordana, indicada pelo líder Leandro Boneco, enfrenta Juliano Floss e Ana Paula Renault em mais um paredão eletrizante do BBB 26. Público tem o poder de decisão e a votação em gshow.globo.com/bbb definirá quem deixa a casa.

A tensão tomou conta da casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (16), com a formação de mais um paredão eletrizante no Big Brother Brasil 26. Jordana, indicada pela liderança de Leandro Boneco, viu seu destino no programa depender da escolha do público após uma dinâmica de contragolpe acirrada. Durante a formação da berlinda, os participantes demonstraram alinhamentos e desentendimentos, trocando votos entre si em uma estratégia que culminou na indicação de Ana Paula Renault.

No entanto, a advogada também exerceu seu direito ao contragolpe, escolhendo puxar Juliano Floss para a disputa, aumentando ainda mais o suspense e a imprevisibilidade da eliminação. A parcial da votação divulgada às 18h30 revelou um favoritismo claro do público para a saída de Jordana, que acumulava 51,11% dos votos. Juliano Floss aparecia em segundo lugar, com 45,16%, demonstrando que também enfrenta forte rejeição. Ana Paula, por sua vez, mostrava-se distante da eliminação, com apenas 3,73% dos votos, indicando uma torcida sólida dentro do programa. Pela primeira vez nesta temporada, a votação para o paredão ocorreu fora do confessionário, exigindo que os participantes escolhessem entre Ana Paula, Juliano e Milena, que haviam votado uns nos outros. A expectativa agora se volta para o resultado oficial, que definirá quem deixará a competição. O jornal EXTRA, sempre atento aos anseios de seus leitores, propõe a pergunta: quem merece sair? A enquete aberta convida o público a expressar sua opinião e influenciar a percepção sobre o movimento dos espectadores. É crucial ressaltar que a dinâmica de votação no BBB 26 é complexa. Enquanto o público vota no gshow para eliminar, a torcida pode ser expressa na enquete do EXTRA para entender a movimentação geral. A definição do resultado oficial é baseada em uma média ponderada, onde os votos únicos possuem um peso de 70%, enquanto os votos da torcida representam 30%. Portanto, a enquete do EXTRA, embora útil para aferir o sentimento do público, não possui validade oficial para a eliminação. Para influenciar diretamente os rumos do jogo, o cadastro e o voto no site oficial do programa, o gshow.globo.com/bbb, são indispensáveis. O processo de cadastro é gratuito e pode ser facilitado pelo uso de contas Google ou Facebook. Ao acessar minhaconta.globo.com, o usuário será solicitado a informar dados básicos como data de nascimento e CPF. Em seguida, um número de telefone deve ser cadastrado para validação da conta, com o recebimento de um código de confirmação via SMS ou WhatsApp. Após a inserção dos dados e a concordância com os termos de uso, o participante estará apto a votar. Importante notar que menores de idade entre 13 e 16 anos precisam da autorização de um responsável para continuar o acesso à conta globo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). As notícias recentes sobre o BBB 26 também trazem outras curiosidades e desdobramentos. Solange Couto comentou negativamente sobre o cachorro de Jonas, o animal inclusive possui um perfil com vinte mil seguidores. As frases de Sol Vega do programa se tornaram populares em blocos de carnaval, com foliões relembrando seus gritos nas redes sociais. Juliano Floss compartilhou uma experiência pessoal sobre harmonização facial que causou um certo trauma, e Vivi Wanderley respondeu de forma indireta com referência a um álbum de Marina Sena. Paralelamente, a busca pelo primeiro finalista está em andamento, com provas decisivas se aproximando. A eliminação de Jordana com 71,80% dos votos no décimo sétimo paredão reforça a volatilidade do jogo e a força da opinião pública. A pergunta sobre quem está com mais votos para sair no BBB 26 continua gerando especulações e impulsionando a participação do público nas enquetes e votações oficiais, culminando na definição de quem seguirá na disputa pelo prêmio máximo





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