Head Topics

Paredão do BBB 26: Boneco e Marciele disputam permanência; veja a parcial da enquete

Entretenimento News

Paredão do BBB 26: Boneco e Marciele disputam permanência; veja a parcial da enquete
BBB 26Big Brother BrasilParedão
📆4/12/2026 5:59 PM
📰jornalextra
142 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 95% · Publisher: 87%

Enquete do EXTRA mostra reviravolta na votação: Boneco e Marciele em disputa acirrada para deixar o BBB 26. Gabriela é a menos votada. Saiba como votar e acompanhe as últimas notícias do reality.

Por volta das 17h30, um dos três emparedados, Gabriela , Marciele ou Leandro Boneco , deixará o programa. A expectativa e a tensão pairam sobre a casa do ' Big Brother Brasil ', com os fãs ansiosos para descobrir quem será o próximo a deixar a competição. A parcial atualizada da enquete realizada pelo jornal EXTRA revela uma mudança significativa na diferença de votos entre Boneco e Marciele , prometendo um paredão acirrado.

Boneco, inicialmente o favorito para deixar o programa segundo a preferência dos leitores, acumulava 47,73% dos votos às 11h00. No entanto, Marciele conseguiu diminuir a diferença e saltou para 47,05%, demonstrando uma reviravolta na preferência do público. Gabriela permanece como a menos provável de sair, com apenas 5,22% dos votos, indicando uma forte torcida a seu favor. A formação do paredão começou na noite de sexta-feira, com Juliano Floss indicando Gabriela. A dinâmica do jogo e as estratégias dos participantes têm gerado grande expectativa. Além disso, a escolha de Milena para o contragolpe adicionou uma camada extra de imprevisibilidade ao paredão. Milena teve a responsabilidade de decidir quem seria o alvo, entre o emparedado pela casa ou pelo líder, e concedeu o poder a Marciele. Essa decisão promete impactar o futuro da competição e gerar debates sobre as estratégias dos participantes. A casa do 'BBB 26' está fervilhando, com os participantes sob pressão e a audiência atenta a cada movimento. O domingo promete ser de grande emoção, com a definição de quem deixará o programa e a continuação da disputa pelo prêmio final. A votação do público é crucial para determinar o destino dos confinados e o jornal EXTRA continua a acompanhar de perto a preferência dos leitores, utilizando sua enquete para entender a movimentação dos espectadores. A enquete do EXTRA, embora não tenha validade oficial, oferece um panorama interessante da opinião pública e ajuda a antecipar os rumos do jogo. O público deve votar no gshow para eliminar, mas pode declarar sua torcida na nossa enquete para entender o movimento dos espectadores. Nessa temporada, os votos da torcida e únicos têm pesos diferente. O resultado da votação é feito a partir da média ponderada, considerando o peso de 70% aos votos únicos e 30% aos votos da torcida. A participação do público é fundamental para definir o futuro dos participantes no programa, e a plataforma gshow é a principal ferramenta para registrar os votos válidos. Para votar, é preciso se cadastrar no site oficial do programa, o gshow.globo.com/bbb. O processo é simples e gratuito, permitindo que os fãs expressem sua torcida e influenciem nos resultados. É necessário criar uma conta, informando dados pessoais e seguindo as instruções para validar o cadastro. Menores de idade precisam da autorização de um responsável para participar da votação, garantindo a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. As dinâmicas do 'BBB 26' e a participação ativa do público mostram como o programa continua relevante na cultura brasileira, proporcionando entretenimento e gerando debates sobre as estratégias e a personalidade dos participantes. A cada semana, novas reviravoltas e surpresas mantêm a audiência engajada e curiosa sobre o futuro dos confinados

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalextra /  🏆 6. in BR

BBB 26 Big Brother Brasil Paredão Enquete Votação Eliminação Marciele Boneco Gabriela Gshow

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBB 26: Gabriela, Marciele e Leandro Boneco estão no paredão; vote na enqueteBBB 26: Gabriela, Marciele e Leandro Boneco estão no paredão; vote na enqueteA eliminação vai acontecer no próximo domingo, 12
Read more »

BBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam 15º Paredão da ediçãoBBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam 15º Paredão da ediçãoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

BBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele no 15º Paredão; Vote!BBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele no 15º Paredão; Vote!A formação do 15º Paredão do BBB 26 está definida! Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam a preferência do público. A eliminação acontece no domingo, com novidades na programação. Vote na enquete da CNN Brasil!
Read more »

Enquete do ‘BBB 26’ atualizada agora indica quem está na frente para sair amanhãEnquete do ‘BBB 26’ atualizada agora indica quem está na frente para sair amanhãLeandro Boneco, Marciele e Gabriela estão no paredão; um deles deixa o reality neste domingo (12)
Read more »

Nova parcial enquete BBB 26: Veja a porcentagem atualizada de Gabriela, Boneco e Marciele no paredãoNova parcial enquete BBB 26: Veja a porcentagem atualizada de Gabriela, Boneco e Marciele no paredãoNova parcial enquete BBB 26: Veja a porcentagem atualizada de Gabriela, Boneco e Marciele no paredão
Read more »

Enquete parcial do BBB 26: Votalhada aponta sister como eliminada no realityEnquete parcial do BBB 26: Votalhada aponta sister como eliminada no realityGabriela, Marciele e Leandro Boneco estão no Paredão; público irá conhecer o eliminado no domingo, 12
Read more »



Render Time: 2026-04-14 07:13:04