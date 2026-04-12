Paredão do BBB 26: Boneco e Marciele disputam permanência; veja a parcial da enquete

Enquete do EXTRA mostra reviravolta na votação: Boneco e Marciele em disputa acirrada para deixar o BBB 26. Gabriela é a menos votada. Saiba como votar e acompanhe as últimas notícias do reality.

Por volta das 17h30, um dos três emparedados, Gabriela , Marciele ou Leandro Boneco , deixará o programa. A expectativa e a tensão pairam sobre a casa do ' Big Brother Brasil ', com os fãs ansiosos para descobrir quem será o próximo a deixar a competição. A parcial atualizada da enquete realizada pelo jornal EXTRA revela uma mudança significativa na diferença de votos entre Boneco e Marciele , prometendo um paredão acirrado.

Boneco, inicialmente o favorito para deixar o programa segundo a preferência dos leitores, acumulava 47,73% dos votos às 11h00. No entanto, Marciele conseguiu diminuir a diferença e saltou para 47,05%, demonstrando uma reviravolta na preferência do público. Gabriela permanece como a menos provável de sair, com apenas 5,22% dos votos, indicando uma forte torcida a seu favor. A formação do paredão começou na noite de sexta-feira, com Juliano Floss indicando Gabriela. A dinâmica do jogo e as estratégias dos participantes têm gerado grande expectativa. Além disso, a escolha de Milena para o contragolpe adicionou uma camada extra de imprevisibilidade ao paredão. Milena teve a responsabilidade de decidir quem seria o alvo, entre o emparedado pela casa ou pelo líder, e concedeu o poder a Marciele. Essa decisão promete impactar o futuro da competição e gerar debates sobre as estratégias dos participantes. A casa do 'BBB 26' está fervilhando, com os participantes sob pressão e a audiência atenta a cada movimento. O domingo promete ser de grande emoção, com a definição de quem deixará o programa e a continuação da disputa pelo prêmio final. A votação do público é crucial para determinar o destino dos confinados e o jornal EXTRA continua a acompanhar de perto a preferência dos leitores, utilizando sua enquete para entender a movimentação dos espectadores. A enquete do EXTRA, embora não tenha validade oficial, oferece um panorama interessante da opinião pública e ajuda a antecipar os rumos do jogo. O público deve votar no gshow para eliminar, mas pode declarar sua torcida na nossa enquete para entender o movimento dos espectadores. Nessa temporada, os votos da torcida e únicos têm pesos diferente. O resultado da votação é feito a partir da média ponderada, considerando o peso de 70% aos votos únicos e 30% aos votos da torcida. A participação do público é fundamental para definir o futuro dos participantes no programa, e a plataforma gshow é a principal ferramenta para registrar os votos válidos. Para votar, é preciso se cadastrar no site oficial do programa, o gshow.globo.com/bbb. O processo é simples e gratuito, permitindo que os fãs expressem sua torcida e influenciem nos resultados. É necessário criar uma conta, informando dados pessoais e seguindo as instruções para validar o cadastro. Menores de idade precisam da autorização de um responsável para participar da votação, garantindo a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. As dinâmicas do 'BBB 26' e a participação ativa do público mostram como o programa continua relevante na cultura brasileira, proporcionando entretenimento e gerando debates sobre as estratégias e a personalidade dos participantes. A cada semana, novas reviravoltas e surpresas mantêm a audiência engajada e curiosa sobre o futuro dos confinados





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BBB 26 Big Brother Brasil Paredão Enquete Votação Eliminação Marciele Boneco Gabriela Gshow

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBB 26: Gabriela, Marciele e Leandro Boneco estão no paredão; vote na enqueteA eliminação vai acontecer no próximo domingo, 12

Read more »

BBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam 15º Paredão da ediçãoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

BBB 26: Gabriela, Leandro Boneco e Marciele no 15º Paredão; Vote!A formação do 15º Paredão do BBB 26 está definida! Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam a preferência do público. A eliminação acontece no domingo, com novidades na programação. Vote na enquete da CNN Brasil!

Read more »

Enquete do ‘BBB 26’ atualizada agora indica quem está na frente para sair amanhãLeandro Boneco, Marciele e Gabriela estão no paredão; um deles deixa o reality neste domingo (12)

Read more »

Nova parcial enquete BBB 26: Veja a porcentagem atualizada de Gabriela, Boneco e Marciele no paredãoNova parcial enquete BBB 26: Veja a porcentagem atualizada de Gabriela, Boneco e Marciele no paredão

Read more »

Enquete parcial do BBB 26: Votalhada aponta sister como eliminada no realityGabriela, Marciele e Leandro Boneco estão no Paredão; público irá conhecer o eliminado no domingo, 12

Read more »