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Parceria transforma CasaNem em agente de emprego para pessoas trans em resposta à LGBTfobia e inclusão

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Parceria transforma CasaNem em agente de emprego para pessoas trans em resposta à LGBTfobia e inclusão
Direitos HumanosCasanemDivaga
📆5/11/2026 9:19 PM
📰jornalextra
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Aqui está uma parceria inédita que promete marcar o mês de maio com um avanço concreto na inclusão da população trans no mercado de trabalho. Esta parceria estratégica envolve o Instituto Rede Incluir e a CasaNem, que se unem para oferecer soluções práticas e combate à LGBTfobia e à falta de acesso a oportunidades formais proporcionando mais liberdade e independência. Com a parceria estabelecida, a CasaNem passará a funcionar como um ponto de acesso imediato ao emprego, responsabilizando-se por cadastrar seus assistidos na plataforma Divaga.

Uma iniciativa inédita promete marcar o mês de maio com um avanço concreto na inclusão da população trans no mercado de trabalho. Em alusão ao Dia Nacional do Orgulho Trans e Travesti, comemorado em 15 de maio, e ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, em 17, o Instituto Rede Incluir e a CasaNem anunciam uma parceria estratégica que transforma a instituição em agente cadastrador oficial da plataforma gratuita de empregabilidade Divaga .

A ação surge como resposta direta a um cenário historicamente excludente, com dados amplamente divulgados pela ANTRA apontando que mais de 90% da população trans no Brasil está fora do mercado formal de trabalho, muitas vezes empurrada para informalidade e situações de extrema vulnerabilidade social

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