Paramount pode vender canais infantis para aprovação da UE na fusão com Warner Bros

A Paramount Skydance está disposta a vender canais infantis para obter aprovação da União Europeia para a compra da Warner Bros, evitando riscos à concorrência em meio a uma mega fusão de US$ 110 bilhões.

A Paramount Skydance está disposta a vender parte de seus canais infantis de TV para obter a aprovação da União Europeia à sua oferta de US$ 110 bilhões pela Warner Bros , segundo fontes do setor.

Embora a empresa espere evitar qualquer alienação de ativos, ela admite sacrificar marcas como Nickelodeon e Cartoon Network caso os reguladores europeus apontem riscos à concorrência no mercado de canais infantis. A medida visa resolver possíveis sobreposições que podem surgir da fusão dos dois gigantes de mídia, que uniriam estúdios como Warner Bros e Paramount Pictures, redes de notícias como CNN e CBS, plataformas de streaming como HBO Max e dezenas de canais por assinatura.

A Comissão Europeia, sediada em Bruxelas, tem prazo até 7 de julho para decidir se aprova a operação ou inicia uma investigação aprofundada de até três meses. O conteúdo infantil é um dos principais focos da análise antitruste europeia, já que a fusão concentraria cerca de metade dos canais infantis da região sob um único grupo.

A analista Jennifer Rie, da Bloomberg Intelligence, destacou que a Comissão deve examinar se a participação de mercado combinada ultrapassa 40% em algum país europeu. No entanto, não é o único ponto de atenção: redes de cinema também pressionam por compromissos sobre as janelas de exclusividade, período em que filmes são exibidos apenas nos cinemas antes de chegarem aos serviços de streaming. Autoridades europeias já procuraram cinemas para avaliar o impacto da fusão no setor de exibição.

No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) negou o pedido de associações de salas de cinema para atuar como terceiras interessadas no processo, alegando que as preocupações eram genéricas e sem evidências concretas. A fusão, se aprovada, daria à família Ellison, liderada pelo CEO David Ellison, o controle de um império midiático global.

Fontes indicam que a Paramount ainda não decidiu se apresentará formalmente propostas de solução aos reguladores, mas está aberta a discutir medidas corretivas dentro do prazo inicial da análise europeia. Caso as preocupações não sejam resolvidas até julho, a Comissão pode abrir uma investigação mais aprofundada, prolongando a decisão por mais três meses





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