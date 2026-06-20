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Paraguai vence Turquia e consagra primeira vitória na Copa do Mundo em 16 anos

Copa Do Mundo News

Paraguai vence Turquia e consagra primeira vitória na Copa do Mundo em 16 anos
ParaguaiTurquiaCopa Do Mundo
📆6/20/2026 6:30 AM
📰CNNBrasil
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A Seleção Paraguai derrotou a Turquia por 1 a 0 no Levi's Stadium, em Santa Clara, e conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo depois de um jejum de 16 anos. O último triunfo da equipe paraguaia ocorreu em 2010, na África do Sul, quando venceu a Eslováquia por 2 a 0, ainda pela fase de grupos.

O Paraguai derrotou a Turquia por 1 a 0 neste sábado (20), no Levi's Stadium, em Santa Clara, e conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo depois de um jejum de 16 anos .

O último triunfo da Seleção Paraguaia ocorreu em 2010, na África do Sul, quando venceu a Eslováquia por 2 a 0, ainda pela fase de grupos. Agora, a equipe paraguaia acomoda a segunda derrota em dois jogos disputados. Esta foi a terceira participação do país europeu na história da competição, já que também jogou em 1954 e 2002.

Os paraguaios irão atrás da vaga no mata-mata na próxima quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), quando enfrentam a Austrália, novamente em Santa Clara. Na mesma data e horário, os turcos medem forças com os já classificados

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CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Paraguai Turquia Copa Do Mundo Primeira Vitória Jejum De 16 Anos Derrota Em Dois Jogos Participação Na Copa Do Mundo Vaga No Mata-Mata Frente A Austrália Frente Aos Turcos Já Classificados

 

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