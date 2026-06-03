Paraguai Encerra Preparação para Copa 2026 com Amistoso contra Nicarágua

A seleção paraguaia realiza último teste antes do Mundial contra Nicarágua em Assunção, com Alfaro avaliando elenco e Nicarágua em processo de transição sob novo técnico.

A Albirroja encerra sua preparação para a Copa do Mundo 2026 com um amistoso de despedida contra a Nicarágua na sexta-feira, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O Paraguai volta a disputar um Mundial após 16 anos de ausência e utilizará o confronto contra os centro-americanos como último teste antes do embarque para os Estados Unidos, programado para o dia seguinte ao jogo. A seleção paraguaia, comandada pelo argentino Gustavo Alfaro, integra o Grupo D da Copa do Mundo e estreia no dia 12 de junho contra os Estados Unidos, em Los Angeles.

O Paraguai de Gustavo Alfaro construiu sua classificação ao Mundial nas Eliminatórias Sul-Americanas com uma campanha de consistência defensiva e oportunismo em momentos decisivos. A Albirroja terminou na sexta colocação, garantindo vaga direta, e acumula resultados expressivos sob o comando do treinador argentino de 63 anos: o triunfo por 2 x 1 sobre a Argentina campeã mundial nas Eliminatórias e a vitória por 1 x 0 sobre a Grécia em Atenas, em março, com gol de falta de Diego Gómez, são indicadores do nível competitivo alcançado pelo grupo.

Na última janela de amistosos, em março de 2026, o Paraguai venceu a Grécia e perdeu por 2 x 1 para o Marrocos em Lens, na França, com gol de Gustavo Caballero. A Nicarágua, por sua vez, vive um momento de transição.

O técnico argentino Juan Cruz Real foi anunciado em 24 de abril de 2026 como substituto de Marco Antonio Figueroa e fez sua estreia no empate sem gols contra a África do Sul em Joanesburgo, no dia 29 de maio. Para este amistoso, Cruz Real não conta com a espinha dorsal do processo anterior: o capitão Juan Barrera, Byron Bonilla, Josué Quijano e Christian Reyes estão todos fora por lesão, além de Junior Arteaga e Ariel Arauz.

A grande ausência do processo paraguaio é Mathías Villasanti, do Grêmio, que ficou de fora por inatividade de quase nove meses por lesão. Adam Bareiro e Ángel Romero tampouco foram convocados, decisões que geraram debate entre a torcida paraguaia. Paraguai e Nicarágua se enfrentaram apenas uma vez na história, em 18 de junho de 2023, no mesmo Estádio Defensores del Chaco onde voltam a se encontrar na sexta-feira.

Naquela ocasião, a Albirroja venceu por 2 x 0 com gols de Miguel Almirón e Fabián Balbuena. Por se tratar de um amistoso de despedida antes da Copa do Mundo, Alfaro deve distribuir minutos entre todo o elenco, o que torna provável uma escalação diferente em cada tempo.

Do lado nicaraguense, o goleiro Adonis Pineda, eleito o melhor jogador no empate em 0 x 0 contra a África do Sul, deve ser mantido na equipe titular após uma exibição segura em Joanesburgo. Cruz Real deve manter a estrutura defensiva que funcionou contra os sul-africanos. Alfaro assumiu a Albirroja em agosto de 2024, após a eliminação na fase de grupos da Copa América daquele ano, e transformou a seleção em uma equipe organizada e competitiva.

O treinador de 63 anos, que tem passagens por Boca Juniors, Huracán e a seleção do Equador (que levou à Copa do Mundo de 2022), finaliza contrato com o Paraguai após o Mundial e encara o torneio como o ápice do seu projeto. Cruz Real foi nomeado em abril de 2026 para iniciar um novo ciclo na Nicarágua, voltado às Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.

O argentino, que trabalhou em clubes colombianos como América de Cali e Deportivo Cali, classificou o empate de 0 x 0 contra a África do Sul em sua estreia como um "grande resultado" e prioriza a implantação de um sistema tático com fundamentos defensivos sólidos





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