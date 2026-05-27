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Parada LGBT+ de SP anuncia atrações para 30ª edição e enfrenta desafios financeiros e políticos

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Parada LGBT+ de SP anuncia atrações para 30ª edição e enfrenta desafios financeiros e políticos
Parada LGBT+São PauloGloria Groove
📆5/27/2026 3:41 AM
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A 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, em 7 de junho de 2026, terá shows de Gloria Groove, Pepita, Melody e outros artistas, com tema focado em eleições. A organização critica projeto de lei que proíbe crianças e adolescentes no evento e enfrenta redução de patrocinadores.

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo divulgou nesta terça-feira (26) as atrações da edição de 2026, que celebra 30 anos. O evento será realizado no dia 7 de junho, na Avenida Paulista, a partir das 10h.

Com shows de Gloria Groove, Pepita e Melody, a programação inclui também Jup do Bairro, Dornelles, Isma, o grupo Katy da Voz e as Abusadas, e o ator, cantor e drag queen Diego Martins. Considerada uma das principais vozes da dissidência contemporânea brasileira, Jup do Bairro levará para a Paulista um repertório que mistura rap, funk e experimentações sonoras. Já Isma apresenta o projeto Made in COHAB, que reúne referências do funk, pop, afrobeat e trap inspiradas na periferia paulistana.

O tema da edição é A rua convoca, a urna confirma, com foco nas eleições. A organização informou que alguns artistas abriram mão do cachê para participar, em meio à redução de patrocinadores. A dificuldade para obter patrocínio também afetou a estrutura, que reduziu de 17 para 14 trios elétricos.

O presidente da Associação da Parada, Nelson Matias, criticou o projeto de lei aprovado em primeira votação pela Câmara Municipal que proíbe a presença de crianças e adolescentes na Parada LGBT+. Durante coletiva de imprensa, Matias afirmou que vai ter criança, sim, no evento. Ele destacou que a Parada nunca foi construída como um grande evento, mas como um ato de resistência e defesa da democracia e dos direitos humanos.

Matias lembrou que o tema deste ano reforça a importância da democracia, afirmando que sem orgulho não há democracia verdadeira sem participação popular e sem a população LGBT. O projeto de lei nº 50/2025, de autoria do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), determina que eventos com temática LGBTQIA+ sejam realizados apenas em espaços fechados e com controle de entrada, proibindo a ocupação de vias públicas.

O texto também prevê classificação indicativa para maiores de 18 anos e multas de até R$ 1 milhão. Advogados ouvidos pelo g1 classificam a proposta como inconstitucional e preconceituosa. Segundo estimativa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a Parada deve movimentar R$ 466,2 milhões na economia paulistana neste ano, valor que representa queda de 15% em relação a 2025, quando o evento injetou R$ 548,5 milhões.

A diminuição do apoio financeiro ocorre em meio ao avanço de discursos conservadores e ao recuo de políticas corporativas de diversidade, segundo a APOLGBT-SP. Nos bastidores, organizadores e artistas criticam empresas que costumam explorar campanhas publicitárias voltadas ao público LGBTQIA+ durante o mês do orgulho e que reduziram ou abandonaram investimentos.

Uma das vozes mais enfáticas foi a cantora Pabllo Vittar, que criticou nas redes sociais o afastamento de marcas patrocinadoras, lembrando que a população LGBTQIA+ também gasta e movimenta a economia. Apesar dos desafios, a Parada segue como um símbolo de resistência e celebração da diversidade

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Parada LGBT+ São Paulo Gloria Groove Projeto De Lei Patrocínio

 

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