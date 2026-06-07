Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo completa trinta anos e enfrenta desafios

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo completa trinta anos e continua a ser uma das maiores manifestações da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil. Embora tenha conquistado avanços históricos, a comunidade enfrenta desafios e tentativas de retrocesso.

Trinta anos após a primeira edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo , a maior manifestação da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil continua ocupando as ruas por uma razão que vai além da celebração.

Embora avanços históricos tenham sido conquistados nas últimas décadas, especialistas e ativistas alertam que muitos desses direitos ainda permanecem vulneráveis a disputas políticas e tentativas de retrocesso. A Parada, realizada pela primeira vez em 1996, na Praça Roosevelt, no Centro da capital paulista, reuniu cerca de 500 pessoas e, três décadas depois, atrai mais de 2 milhões de participantes para a Avenida Paulista e é reconhecida pelo Guinness World Records como a maior parada LGBT+ do mundo.

Ao longo desses anos, o evento acompanhou e ajudou a impulsionar debates que resultaram em conquistas importantes para a população LGBTQIAPN+, como o reconhecimento da união estável e do casamento homoafetivo, a possibilidade de retificação de nome e gênero em documentos sem necessidade de autorização judicial e a criminalização da homofobia e da transfobia. Para o professor de direito da Unifesp e coordenador do Núcleo TransUnifesp, Renan Quinalha, as paradas cumprem um papel fundamental ao dar visibilidade à comunidade, dialogar com a sociedade e pressionar o Estado por mudanças.





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